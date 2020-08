Južná Kórea sprísňuje opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Soul 28. augusta (TASR) - Južná Kórea zavedie od nedele prísnejšie opatrenia v širšej oblasti hlavného mesta Soul. Dôvodom je zastaviť nárast počtu osôb nakazených novým druhom koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Kórea hlásila za posledný deň 371 nových prípadov nákazy, pričom trojciferné denné prírastky eviduje už 15. deň po sebe. Kórea dosiaľ celkovo zaznamenala 19.077 prípadov tejto infekcie a 316 úmrtí, uviedlo Kórejské stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).



Najviac nových prípadov hlásili práve v metropolitnej oblasti Soulu, kde žije zhruba polovica z 52 miliónov obyvateľov Južnej Kórey.



"Súčasná situácia v oblasti hlavného mesta je veľmi vážna. Vláda urobí všetko pre to, aby preventívnymi opatreniami zabránila šíreniu (nákazy)," povedal minister zdravotníctva Pak Nung-hu na tlačovej konferencii v Soule.



Na základe nových opatrení, ktoré budú platiť od 30. augusta do 6. septembra, budú zatvorené telocvične a ďalšie vnútorné športové zariadenia.



Reštaurácie a pekárne môžu byť otvorené iba do 21.00 h, neskôr bude povolené iba rozvoz a donáška.



Po tom, ako došlo k alarmujúcemu nárastu prípadov koronavírusovej infekcie, zakázali úrady od minulej stredy v metropolitnej oblasti veľké verejné zhromaždenia, zatvorili kostoly, múzeá i nočné podniky.