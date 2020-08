Osobné auto narazilo do obrneného vozidla, celá jeho posádka zahynula

Soul 31. augusta (TASR) - Po zrážke osobného automobilu s americkým obrneným vozidlom zahynuli severne od Soulu štyria ľudia. Zranenia utrpel aj americký vojak, informovala v pondelok agentúra Jonhap.



K nehode došlo v nedeľu večer miestneho času v meste Pchočchon, ktoré leží zhruba 45 kilometrov od juhokórejskej metropoly Soul.



Automobil so štvorčlennou posádkou narazil do zadnej časti obrneného vozidla okolo 21.30 h miestneho času (14.30 SELČ). Všetci štyria pasažieri osobného automobilu zahynuli. Jedného amerického vojaka previezli do nemocnice s ľahšími zraneniami.



Americkí vojaci v obrnených vozidlách sa presúvali na základňu v provincii Kangwon-do. Okolnosti nehody vyšetruje kórejská polícia, ktorá v tejto súvislosti požiadala o vykonanie pitvy vodiča osobného automobilu.



Podľa predbežných správ totiž vodič auta prevzal riadenie od inej osoby len pár minút pred tým, než došlo k zrážke. Polícia tak zisťuje, či táto skutočnosť mohla s nehodou priamo súvisieť. Na vyšetrovaní spolupracuje aj americká armáda.