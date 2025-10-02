< sekcia Zahraničie
Južná Kórea: Súd zamietol žiadosť bývalého prezidenta o prepustenie
Exprezident minulý mesiac požiadal o prepustenie s odvolaním sa na svoje právo na obhajobu a zdravotné problémy.
Autor TASR
Soul 2. októbra (TASR) - Súd v Soule vo štvrtok zamietol žiadosť bývalého juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola o prepustenie na kauciu. Rozhodnutie odôvodnil obavami zo zničenia dôkazov. TASR o tom píše podľa agentúry Jonhap.
Exprezident minulý mesiac požiadal o prepustenie s odvolaním sa na svoje právo na obhajobu a zdravotné problémy. Súd uviedol, že nenašiel závažný dôvod na schválenie prezidentovej žiadosti a existujú obavy, že by obžalovaný mohol zničiť dôkazy.
Jun je vo väzbe od júla, keď ho tím špeciálneho prokurátora druhýkrát zadržal na základe obvinení súvisiacich s jeho neúspešným pokusom zaviesť stanné právo v decembri minulého roka.
Počas pojednávania o jeho prepustení na kauciu minulý týždeň Jun argumentoval, že pobyt vo väzbe mu sťažuje účasť na súdnych procesoch a odpovedanie na otázky vyšetrovateľov.
Exprezidenta v apríli zbavil úradu ústavný súd. Okrem pokusu zaviesť stanné právo je súdený aj za porušenie práv členov vlády, revíziu vyhlásenia stanného práva a marenie svojho zadržania vyšetrovateľmi v januári.
Exprezident minulý mesiac požiadal o prepustenie s odvolaním sa na svoje právo na obhajobu a zdravotné problémy. Súd uviedol, že nenašiel závažný dôvod na schválenie prezidentovej žiadosti a existujú obavy, že by obžalovaný mohol zničiť dôkazy.
Jun je vo väzbe od júla, keď ho tím špeciálneho prokurátora druhýkrát zadržal na základe obvinení súvisiacich s jeho neúspešným pokusom zaviesť stanné právo v decembri minulého roka.
Počas pojednávania o jeho prepustení na kauciu minulý týždeň Jun argumentoval, že pobyt vo väzbe mu sťažuje účasť na súdnych procesoch a odpovedanie na otázky vyšetrovateľov.
Exprezidenta v apríli zbavil úradu ústavný súd. Okrem pokusu zaviesť stanné právo je súdený aj za porušenie práv členov vlády, revíziu vyhlásenia stanného práva a marenie svojho zadržania vyšetrovateľmi v januári.