Južná Kórea vraj súhlasila so zvýšením svojho príspevku na vojakov USA

Soul 30. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump uviedol, že Južná Kórea súhlasila so zvýšením spolufinancovania výdavkov na približne 28.500 amerických vojakov rozmiestnených na juhokórejskom území. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Jonhap.



"Dokážeme sa dohodnúť. Oni (Juhokórejčania) sa chcú dohodnúť. Súhlasili, že zaplatia veľa peňazí. Už teraz platia oveľa viac peňazí ako vtedy, keď som sem (do Bieleho domu) prišiel," povedal Trump v súvislosti s rokovaniami o spolufinancovaní prítomnosti amerických vojakov rozmiestnených v Južnej Kórei.



Vyjadril sa tak v stredajšom rozhovore pre agentúru Reuters, pričom neuviedol, ako by sa mala doterajšia výška platieb upraviť.



Juhokórejská strana odmietla Trumpovo vyjadrenie komentovať s tým, že rokovania o celej záležitosti stále pokračujú.



Donald Trump minulý týždeň povedal, že odmietol príslušnú ponuku Južnej Kórey, pretože chcel, aby Soul svoje platby ešte viac zvýšil. Podľa správ médií Soul navrhol, aby juhokórejský príspevok vzrástol o 13 percent oproti vlaňajšku, keď dosahoval zhruba 870 miliónov dolárov (viac ako 800,8 miliárd eur). V rámci vlaňajšej dohody bol juhokórejský príspevok navýšený o viac ako osem percent.



Vyše 4000 zamestnancov pracujúcich pre americké jednotky v Južnej Kórei má od 1. apríla neplatené voľno z dôvodu chýbajúcej dohody o spolufinancovaní, ktorá má pokryť ich výplaty. Platnosť predchádzajúcej dohody vypršala koncom roku 2019.