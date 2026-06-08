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Južná Kórea: Tím špeciálneho prokurátora žiada ďalšie 2 roky pre Juna
Podľa tímu špeciálneho prokurátora ovplyvnilo údajné konanie bývalého lídra krajiny výsledky prezidentských volieb v roku 2022, ktoré vyhral s tesným náskokom.
Autor TASR
Soul 8. júna (TASR) - Juhokórejský tím špeciálneho prokurátora v pondelok požiadal o dva roky väzenia pre bývalého prezidenta Jun Sok-jola za porušenie volebného zákona pred prezidentskými voľbami v roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
Nový návrh predložil na súde v Soule počas záverečného pojednávania v procese, v rámci ktorého je Jun obvinený z porušenia volebného zákona počas svojej kandidatúry za Stranu ľudovej moci (PPP).
Jun v decembri 2021 tvrdil, že bývalému predstaviteľovi daňového úradu, obvinenému z prijímania úplatkov, nepredstavil advokáta. Pokiaľ je obvinenie pravdivé, išlo o konflikt záujmov a zasahovanie do prípadu, keďže Jun bol v tom čase prokurátor, uvádza spravodajský portál Korea JoongAng Daily.
Exprezident tiež čelí obvineniam, že v rozhovore z januára 2022 nepravdivo tvrdil, že mu šamana Jon Song-bäho predstavil stranícky funkcionár. Jon je známy svojimi väzbami na exprezidentovu manželku Kim Kon-hi a minulý mesiac dostal päť rokov väzenia za prijímanie úplatkov od Cirkvi zjednotenia v roku 2022, k čomu došlo v spolupráci s Kim, píše Jonhap.
Podľa tímu špeciálneho prokurátora ovplyvnilo údajné konanie bývalého lídra krajiny výsledky prezidentských volieb v roku 2022, ktoré vyhral s tesným náskokom. Pokiaľ súd uzná Juna vinným z porušenia volebného zákona a bude musieť zaplatiť pokutu vyššiu ako milión wonov (566 eur), PPP za svoju kampaň nútená zaplatiť odškodnenie približne 39,7 miliardy wonov (vyše 22 miliónov eur).
Uväznený bývalý prezident čelí aj ďalším súdnym procesom v súvislosti s krátkym vyhlásením stanného práva v decembri 2024. Okresný súd v Soule ho už vo februári preto odsúdil na doživotie za vedenie povstania.
Nový návrh predložil na súde v Soule počas záverečného pojednávania v procese, v rámci ktorého je Jun obvinený z porušenia volebného zákona počas svojej kandidatúry za Stranu ľudovej moci (PPP).
Jun v decembri 2021 tvrdil, že bývalému predstaviteľovi daňového úradu, obvinenému z prijímania úplatkov, nepredstavil advokáta. Pokiaľ je obvinenie pravdivé, išlo o konflikt záujmov a zasahovanie do prípadu, keďže Jun bol v tom čase prokurátor, uvádza spravodajský portál Korea JoongAng Daily.
Exprezident tiež čelí obvineniam, že v rozhovore z januára 2022 nepravdivo tvrdil, že mu šamana Jon Song-bäho predstavil stranícky funkcionár. Jon je známy svojimi väzbami na exprezidentovu manželku Kim Kon-hi a minulý mesiac dostal päť rokov väzenia za prijímanie úplatkov od Cirkvi zjednotenia v roku 2022, k čomu došlo v spolupráci s Kim, píše Jonhap.
Podľa tímu špeciálneho prokurátora ovplyvnilo údajné konanie bývalého lídra krajiny výsledky prezidentských volieb v roku 2022, ktoré vyhral s tesným náskokom. Pokiaľ súd uzná Juna vinným z porušenia volebného zákona a bude musieť zaplatiť pokutu vyššiu ako milión wonov (566 eur), PPP za svoju kampaň nútená zaplatiť odškodnenie približne 39,7 miliardy wonov (vyše 22 miliónov eur).
Uväznený bývalý prezident čelí aj ďalším súdnym procesom v súvislosti s krátkym vyhlásením stanného práva v decembri 2024. Okresný súd v Soule ho už vo februári preto odsúdil na doživotie za vedenie povstania.