J. Kórea tvrdí, že jej vzdušný priestor narušili severokórejské drony

Soul 26. decembra (TASR) - Južná Kórea obvinila Severnú Kóreu z toho, že niekoľko jej dronov preletelo v pondelok cez juhokórejské hranice, čo prinútilo juhokórejskú armádu vyslať do vzduchu vojenské lietadlá a vypáliť varovné výstrely, aby drony zahnala. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Naša armáda detegovala severokórejské bezpilotné lietadlá v okolí vzdušného priestoru (mesta) Kimpcho o 10.25 h (miestneho času)," uviedol juhokórejský zbor náčelníkov štábov.



"Niekoľko severokórejských bezpilotných lietadiel narušilo náš vzdušný priestor," dodáva zbor náčelníkov štábov vo vyhlásení s tým, že k narušeniu prišlo v blízkosti juhokórejskej provincie Kjonggi.



Narušenie vzdušného priestoru krajiny prinútilo juhokórejskú armádu nasadiť do akcie útočné vrtuľníky a stíhačky a vypáliť varovné výstrely.



Jedno z vyslaných juhokórejských ľahkých bojových lietadiel typu KA-1 neskôr v okrese Hoingsung havarovalo, uviedla juhokórejská agentúra Jonhap



V dôsledku tejto vojenskej akcie bola približne na hodinu pozastavená prevádza letiska v mesta Kimpcho a medzinárodného letiska Inčchon, ktoré je hlavným letiskom juhokórejskej metropoly Soul, uviedol Jonhap s odvolaním sa ministerstvo dopravy.



Išlo o prvé preniknutie severokórejských dronov do juhokórejského vzdušného priestoru za uplynulých päť rokov. K tomuto incidentu pritom dochádza v čase zvýšeného napätia, ktoré spôsobuje tento rok Pchjongjang bezprecedentným počtom skúšok zbraní, píše AFP.