Južná Kórea tvrdí, že nechce vyvolať preteky v zbrojení

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty poskytnú Južnej Kórei tajné technológie, aby jej umožnili stavbu jadrovej ponorky.

Autor TASR
Soul 3. novembra (TASR) - Južná Kórea v pondelok vyhlásila, že jej snaha o získanie jadrových ponoriek nemá za cieľ podnecovať zbrojné preteky v regióne. Zároveň uviedla, že ubezpečila Spojené štáty a Čínu, že tieto ponorky sú potrebné ako reakcia na ponorkový program Severnej Kórey. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Nejde nám o to, aby sme vyvolali ďalšie preteky v zbrojení... Ale Severná Kórea oznámila (svoje vlastné) jadrové ponorky a my sa na to musíme primerane pripraviť,“ povedal novinárom šéf prezidentskej kancelárie v Soule Kang Hun-sik.

Juhokórejský poradca pre národnú bezpečnosť Wi Song-lak v sobotu uviedol, že Soul taktiež požiadal Washington o pomoc, aby mohol získať palivo pre plánované jadrové ponorky. Spojené štáty s tým súhlasili. Na otázku, či to znamená, že USA dodajú palivo pre tieto jadrové ponorky, alebo či Južná Kórea môže obohacovať urán na vojenské účely, hovorca juhokórejského ministerstva obrany v pondelok odpovedal, že táto otázka si vyžaduje ďalšie rokovania medzi Washingtonom a Soulom.
