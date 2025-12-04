Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Južná Kórea tvrdí, že Severná Kórea zadržiava šesť jej občanov

I Če-mjong počas brífingu so zahraničnými médiami ešte v stredu povedal, že o tom doposiaľ nevedel.

Soul 4. decembra (TASR) - Kancelária juhokórejského prezidenta I Če-mjonga vo štvrtok potvrdila, že šesť občanov Južnej Kórey je už roky zadržiavaných v KĽDR. I Če-mjong počas brífingu so zahraničnými médiami ešte v stredu povedal, že o tom doposiaľ nevedel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Prezidentská kancelária neskôr vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že šesť štátnych príslušníkov - vrátane kresťanských misionárov a severokórejských utečencov - je na severe zadržiavaných od svojho zatknutia v rokoch 2013 až 2016, a to na základe obvinení zo špionáže a iných trestných činov.

Zo špionáže obvinil Pchjongjang až štyroch z nich, pričom za takéto obvinenie v tejto autoritárskej krajine hrozia prísne testy vrátane trestu smrti.

„V súčasnej situácii, keď sú medzikórejský dialóg a výmeny na dlhší čas pozastavené, utrpenie nášho ľudu v dôsledku rozdelenia pokračuje,“ uvádza sa vo vyhlásení.

„Vláda sa bude snažiť riešiť túto záležitosť prostredníctvom úsilia o rýchle obnovenie medzikórejského dialógu,“ píše sa v ňom ďalej.

Juhokórejský poradca pre národnú bezpečnosť Wi Song-lak uviedol, že existujú prípady, kedy sa Juhokórejčania po vstupe do Severnej Kórey už nemohli vrátiť späť.

Ministerstvo pre zjednotenie v Soule, ktoré sa zaoberá medzikórejskými vzťahmi, vo štvrtok uviedlo, že podobnú otázku naposledy otvorilo s Pchjongjangom v roku 2018. Podľa ministerstva Severná Kórea odpovedala, že „príslušné domáce inštitúcie túto otázku dôkladne preverujú“. Pchjongjang sa odvtedy k tejto veci nevyjadril ani nepodnikol žiadne kroky, dodalo ministerstvo.
