Južná Kórea uľahčí víza pre cudzincov do vyľudňujúcich sa regiónov

Soul 20. februára (TASR) - Juhokórejská vláda pomôže vyľudňujúcim sa regiónom v krajine prilákať viac zahraničných pracovníkov, informovalo vo štvrtok tamojšie ministerstvo spravodlivosti. Plánuje upraviť podmienky spôsobilosti pre záujemcov o víza do konkrétnych regiónov a zmierniť požiadavky na ich vydávanie. TASR o tom píše podľa správy agentúry Jonhap.



Takého víza do konkrétnych regiónov v Južnej Kórei sú v súčasnosti povolené pre 89 vyľudňujúcich sa oblastí. Ministerstvo uviedlo, že ich počet by sa mohol rozšíriť až na 107 a zahrnúť tak ďalších 18 regiónov, ktorým hrozí postupné vyľudňovanie.



Vláda tiež zvažuje vytvorenie nového typu víz pre kvalifikovaných pracovníkov v týchto regiónoch, ktoré by zmierňovali podmienky povolenej doby pobytu a iné požiadavky.



Ministerstvo dodalo, že pri splnení určitých podmienok umožní cudzincom v Južnej Kórei prejsť na tento nový typ víz a uľahčiť im tak pobyt v krajine. Pri splnení podmienok by opatrenie tiež zmiernili požiadavky na znalosť kórejského jazyka pre niektorých držiteľov víz v týchto regiónoch.



Juhokórejské ministerstvo uviedlo, že nová politika by mala prispieť k prílevu obyvateľstva do vyľudňujúcich sa oblastí a k oživeniu miestneho hospodárstva.