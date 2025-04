Úradujúci juhokórejský prezident po odvolaní Juna sľúbil stabilitu

Soul 4. apríla (TASR) - Úradujúci juhokórejský prezident Han Tok-su v piatok prisľúbil zabezpečenie stability v oblasti národnej bezpečnosti a diplomacie. Urobil tak po tom, čo ústavný súd potvrdil odvolanie suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



„Ako úradujúci prezident zabezpečím, aby v oblasti národnej bezpečnosti a zahraničných vecí nevzniklo žiadne vákuum a aby si krajina zachovala pevnú a neochvejnú bezpečnostnú pozíciu,“ povedal Han v televíznom prejave. „Urobím tiež všetko, čo je v mojej právomoci, aby som zabezpečil, že nedôjde k narušeniu riešenia naliehavých otázok, akými sú obchodné spory, a pevne udržím verejný poriadok, aby sa naši občania cítili bezpečne,“ dodal.



Po piatkovom rozhodnutí ústavného súdu Južná Kórea musí do 60 dní usporiadať predčasné prezidentské voľby. Han ostane vo funkcii úradujúcej hlavy štátu až do inaugurácie novozvoleného prezidenta. Prisľúbil preto, že urobí všetko pre bezproblémový prechod moci.



Han viedol mimoriadne zasadnutie s členmi kabinetu a vyzval vládu, aby pokračovala v úsilí o riešenie kľúčových otázok, najmä nových amerických ciel na Južnú Kóreu.



„Žiadam vás, aby ste vyvinuli maximálne úsilie na zabezpečenie toho, že v štátnych záležitostiach nebudú v zostávajúcom čase žiadne medzery, a to najmä v reakcii na recipročné clá oznámené administratívou (amerického prezidenta) Donalda Trumpa,“ uviedol Han. Vyzval tiež na „politickú neutralitu“ vo vládnych inštitúciách, aby sa zaručili spravodlivé predčasné prezidentské voľby.



Poveril príslušné orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na udržanie verejného poriadku a minimalizovali akékoľvek škody alebo potenciálne zrážky vyplývajúce z demonštrácií. Rozhodnutie súdu podľa neho treba rešpektovať a verejnosť by mala pokojne vyjadriť svoj názor a prejaviť zrelé občianske povedomie, píše Jonhap.



Úradujúci prezident tiež vyzval najvyšších bezpečnostných predstaviteľov, aby pohotovo reagovali na prípadné provokácie alebo propagandistické akcie Severnej Kórey. „Musíme byť pripravení na akékoľvek potenciálne provokácie alebo propagandistické snahy zo strany Severnej Kórey, ktorá sa môže snažiť využiť súčasnú politickú neistotu,“ povedal Han na stretnutí bezpečnostnej rady.