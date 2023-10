Južná Kórea, USA a Japonsko uskutočnia spoločné letecké cvičenie

Soul 18. októbra (TASR) - Južná Kórea, Spojené štáty a Japonsko uskutočnia počas nasledujúceho víkendu spoločné letecké cvičenie, do ktorého bude zapojený i americký strategický bombardér Boeing B-52 Stratofortress schopný niesť jadrové zbrane. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Trojstranné cvičenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, bude prvé svojho druhu v blízkosti Kórejského polostrova, uviedol v stredu pre tlačovú agentúru Jonhap nemenovaný vojenský zdroj.



Predstaviteľ ministerstva obrany v Soule odmietol informáciu potvrdiť, ale uviedol, že tieto tri krajiny rozširujú spoločné cvičenia "s cieľom čeliť raketovým a jadrovým hrozbám zo strany Severnej Kórey".



Pchjongjang považuje všetky takéto cvičenia za nácvik invázie a opakovane varoval, že v reakcii podnikne "zdrvujúce" kroky.



"Spoločné letecké cvičenie Južnej Kórey, USA a Japonska bude pozostávať z letu vo formácii s americkým strategickým bombardérom B-52 v sprievode stíhacích lietadiel zo všetkých troch krajín," uviedol zdroj pre Jonhap.



Bombardér pristál v utorok na juhokórejskej leteckej základni po tom, ako najprv absolvoval prelet na najväčšej obrannej výstave Soul International Aerospace & Defense Exhibition (Seoul ADEX). Tá sa koná od utorka do nedele na leteckej základni v meste Songnam ležiacom južne od Soulu.



Minulý týždeň priplávala do juhokórejského prístavu Pusan americká lietadlová loď USS Ronald Reagan s jadrovým pohonom, čo vyvolalo hnevlivú reakciu KĽDR.



Lietadlá B-52, ktoré lietajú podzvukovou rýchlosťou, môžu bez doplnenia paliva preletieť viac ako 14.000 kilometrov vo výške až 15.000 metrov.



Pchjongjangu sa nepáči, že Washington rozmiestňuje takéto vojenské prostriedky dlhého doletu a v roku 2017 pohrozil "zostrelením" amerických strategických bombardérov aj mimo severokórejského vzdušného priestoru, píše AFP.



Soul, Washington a Tokio v tomto období posilňujú trojstrannú obrannú spoluprácu proti rastúcim raketovým a jadrovým hrozbám zo strany KĽDR. V auguste sa lídri týchto troch krajín stretli na samite v americkom Camp Davide, kde sa dohodli na viacročnom pláne pravidelných spoločných cvičení a na výmene údajov o Severnej Kórei v reálnom čase.



Minulý týždeň tieto tri krajiny prvýkrát po siedmich rokoch zorganizovali spoločné námorné cvičenie vo vodách južne od Kórejského polostrova. Dvojdňové cvičenie simulovalo zadržanie severokórejských pašeráckych plavidiel, uviedol Soul.