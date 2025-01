Južná Kórea, USA a Japonsko uskutočnili prvé manévre v tomto roku

Soul 15. januára (TASR) — Južná Kórea, Spojené štáty americké a Japonsko uskutočnili v stredu kombinované letecké cvičenie, do ktorého sa zapojil aj najmenej jeden bombardér B-1B. Uviedlo to juhokórejské ministerstvo obrany, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry Jonhap.



Na prvých trojstranných cvičeniach svojho druhu v tomto roku – predchádzajúce sa konali vlani v novembri - sa podľa ministerstva zúčastnili aj juhokórejské stíhačky F-15K a japonské stíhačky F-2.



Cieľom stredajších manévrov bolo posilniť spoločné odstrašovacie schopnosti a reagovať na najnovšie vojenské aktivity Severnej Kórey vrátane odpálenia hypersonickej balistickej rakety začiatkom januára.



Juhokórejské a americké letectvo okrem toho usporiadali svoje prvé kombinované manévre v tomto roku, do ktorých sa zapojili dve stíhačky F-15K a dve bojové lietadlá A-10.



Severná Kórea tvrdí, že 6. januára uskutočnila úspešnú skúšku novej hypersonickej balistickej rakety stredného doletu. V utorok nasledovalo odpálenie niekoľkých balistických rakiet krátkeho doletu. Obe skúšky sa uskutočnili krátko pred inauguráciou zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa.