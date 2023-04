Južná Kórea, USA a Japonsko vyzvali na vrátenie pracovníkov do KĽDR

Soul 7. apríla (TASR) – Južná Kórea, Japonsko a Spojené štáty vyzvali v piatok členské krajiny OSN, aby vrátili do vlasti severokórejských pracovníkov. Tí podľa nich naďalej pomáhajú Pchjongjangu obchádzať sankcie a financovať zbrojné programy. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



Severná Kórea (KĽDR) podľa vyhlásenia tiež vykonáva "škodlivé kybernetické aktivity" zahŕňajúce krádeže financií, ktoré podporujú rozširovanie jej vojenského potenciálu.



Zahraniční pracovníci sú pre Severnú Kóreu už dlho významným zdrojom príjmov. Na základe rezolúcie OSN z roku 2017 ich členské štáty svetovej organizácie mali repatriovať do decembra 2019.



Osobitní vyslanci Južnej Kórey, Japonska a USA pre Severnú Kóreu po piatkovom stretnutí v Soule zdôraznili, že členovia Organizácie Spojených národov musia zaistiť plnenie sankcií Bezpečnostnej rady OSN.



"Zahraniční IT pracovníci z KĽDR naďalej využívajú falošné identity a občianstva, aby obišli sankcie BR OSN a získavali v zahraničí príjem, ktorý financuje protiprávne programy zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet KĽDR," uviedli vyslanci. Severná Kórea podľa nich tiež len vlani ukradla kryptomeny v hodnote 1,7 miliardy dolárov.



KĽDR vyslala veľké počty pracovníkov do zahraničia, prevažne susednej Číny a Ruska, no aj na Blízky východ, do Afriky a Európy. V roku 2019 analytici podľa AFP uviedli, že Čína a Rusko, hlavní spojenci Pchjongjangu, vydávali severokórejským pracovníkom "alternatívne" víza, aby si zabezpečili pokračujúci prísun lacnej práce.



Severná Kórea sa minulý tok vyhlásila za "nezvratnú" jadrovú veľmoc, čím fakticky odmietla možnosť rozhovorov o denuklearizácii. V posledných mesiacoch otestovala v rozpore s medzinárodnými sankciami celý rad zbraní vrátane medzikontinentálnej balistickej strely či údajného podmorského dronu schopného niesť nukleárne zbrane.



"Vyjadrujeme hlboké poľutovanie, že KĽDR naďalej prehliada utrpenie svojho ľudu a namiesto toho sa rozhodla vkladať svoje obmedzené zdroje do programov zbraní hromadného ničenia a balistických striel, čím jasne porušuje viaceré rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN," uviedli vyslanci.