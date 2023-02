Južná Kórea úspešne otestovala dvojmiestnu stíhačku KF-21 Boramae

Soul 20. februára (TASR) - Južná Kórea v pondelok úspešne otestovala štvrtý prototyp stíhačky domácej výroby KF-21 Boramae. Vo vyhlásení to uviedla juhokórejská Agentúra pre obstarávanie zbraní (DAPA), informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry Jonhap.



Dvojmiestny prototyp absolvoval 34-minútový let krátko pred poludním miestneho času a úspešne pristál na letisku Sačchon, asi 300 km južne od Soulu. Pri pondelkovom teste bol na palube iba jeden pilot, pretože sa kontrolovala bezpečnosť lietadla. Testovala sa tiež avionika na pokročilom radare s aktívnym elektronickým skenovaním (AESA).



Doterajšie prototypy boli jednomiestne; 17. januára 2023 sa pri testovacom lete prvýkrát podarilo prekonať nadzvukovú rýchlosť. Dvojmiestny model bude podľa DAPA slúžiť na výcvik pilotov.



Ďalšie dva prototypy KF-21 Boramae (vysl.: Porame) otestuje Južná Kórea ešte v prvej polovici tohto roka a do februára 2023 sa má uskutočniť 2000 testovacích letov. Od roku 2026 by sa mala začať sériová výroba.



Vývoj nadzvukových stíhačiek KF-21 v hodnote 8,8 bilióna wonov (6,8 miliardy eur) sa začal v roku 2015. Na projekte sa podieľa spoločnosť Korea Aerospace Industries a Indonézia, ktorá financuje zhruba pätinu z vyčíslenej sumy.