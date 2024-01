Južná Kórea: Útok na opozičného lídra mal zrejme politický motív

Soul 10. januára (TASR) - Juhokórejská polícia v stredu oznámila, že minulotýždňový útok na lídra opozície I Če-mjonga bol zrejme politicky motivovaný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Útočník chcel podľa vlastných vyjadrení zabrániť stredoľavicému politikovi stať sa prezidentom krajiny, uviedla polícia v juhovýchodnom pobrežnom meste Pusan. Polícia dodala, že muž pri príprave útoku zrejme nemal komplicov.



Útočník bodol I Če-mjonga do krku 2. januára pri Pusane, keď odpovedal na otázky novinárov po návšteve staveniska nového letiska. Päťdesiatdeväťročného predsedu Demokratickej strany v stredu prepustili z nemocnice v Soule, kde ho operovali.



Polícia zadržala útočníka na mieste činu. Neskôr uviedla, že podozrivý identifikovaný len priezviskom Kim pôsobil ako realitný maklér v meste Asan. Do Pusanu pricestoval už v pondelok, aby sa na zločin pripravil. Médiá informovali, že mal údajne finančné problémy a už sedem mesiacov nezaplatil nájomné za kanceláriu. Podozrivý čelí obvineniu z pokusu o vraždu.



Útok sa odohral tri mesiace pred parlamentnými voľbami. Páchateľ tiež chcel podľa polície zabrániť opozičnému lídrovi, aby svojich dôverníkov nominoval za kandidátov do nadchádzajúcich volieb. Samotný I Če-mjong v roku 2022 neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách, ktoré tesne vyhral úradujúci Jun Sok-jol.