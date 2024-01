Útok v Južnej Kórei na poslankyňu bol náhodný, tvrdí útočiaci tínedžer

Soul 26. januára (TASR) – Tínedžer, ktorý vo štvrtok v juhokórejskom Soule zaútočil na poslankyňu tvrdí, že jeho útok bol náhodný. Povedal, že v tom čase čakal na prijatie na psychiatriu, kde mal byť hospitalizovaný pre zhoršenie svojho zdravotného stavu, uviedla v piatok polícia. TASR informuje na základe správ agentúr Jonhap a AP.



Polícia tínedžera zadržala vo štvrtok krátko po útoku na poslankyňu vládnej strany Sila ľudu (PPP) Bae Hjun-jin. Ako zbraň použil kameň, ktorým ju na ulici 15 ráz udrel do hlavy.



Výsluch zadržaného sa uskutočnil vo štvrtok v prítomnosti jeho zákonného zástupcu. Polícia mu zhabala mobilný telefón, plánuje ho ešte vypočuť a získať aj svedectvá ľudí z jeho okolia.



Tínedžer vyšetrovateľom povedal, že kameň nosieva pri sebe. Na poslankyňu náhodou narazil a zaútočil počas toho, ako na príkaz lekára čakal na hospitalizáciu na psychiatrickom oddelení. Dôvodom hospitalizácie malo byť zhoršenie jeho depresie.



Zdroje blízke chlapcovi oboznámené s jeho situáciou tvrdia, že od začiatku minulého roka mal v škole problémy. Lekári mu diagnostikovali bipolárnu poruchu, liečil sa a s touto diagnózou bol v minulosti aj hospitalizovaný.



Poslankyňa je hospitalizovaná, ale nie je v ohrození života, napísala agentúra Jonhap. Polícii po vypočutí povedala, že žiada potrestanie útočníka.



Líder juhokórejskej opozície z Demokratickej strany I Če-mjong sa stal 2. januára pri meste Pusan terčom útoku, keď odpovedal na otázky novinárov po návšteve staveniska nového letiska. Útočník ho bodol do ľavej strany krku a lídra opozície museli previezť do nemocnice, kde podstúpil takmer dvojhodinovú operáciu. Z nemocnice ho prepustili po ôsmich dňoch.