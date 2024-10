Južná Kórea uvažuje o dodávke zbraní Ukrajine aj vyslaní vojakov

Soul 22. októbra (TASR) — V reakcii na prehlbujúce sa vojenské väzby medzi Severnou Kóreou a Ruskom juhokórejská vláda zvažuje vyslanie vojenského personálu na Ukrajinu, ktorý by monitoroval severokórejských vojakov bojujúcich na strane Moskvy, ako aj priame dodávky zbraní Kyjevu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Juhokórejská tajná služba minulý týždeň uviedla, že Severná Kórea vyslala v októbri do Ruska približne 1500 príslušníkov špeciálnych jednotiek, ktorí tam momentálne absolvujú výcvik a následne budú vyslaní na front na Ukrajine. Pchjongjang chce podľa nej na front poslať celkovo 12.000 vojakov.



Juhokórejský vojenský personál by podľa zdroja z prostredia vlády na Ukrajine monitoroval taktiku a bojové schopnosti severokórejských vojakov, alebo sa zúčastňoval na výsluchoch zajatých Severokórejčanov.



V súvislosti s vojenskou spoluprácou medzi Severnou Kóreou a Ruskom sa pripravujú diplomatické, ekonomické a vojenské opatrenia, ktoré zahŕňajú aj dodávky smrtiacich i nesmrtiacich zbraní Ukrajine, ak sa situácia zhorší.



"V rámci rôznych scenárov by sme uvažovali o dodávkach zbraní na obranné účely, a ak sa ukáže, že zachádzajú priďaleko, mohli by sme uvažovať aj o ich útočnom nasadení," povedal predstaviteľ prezidentskej kancelárie.



Južná Kórea je popredným svetovým výrobcom zbraní. Zatiaľ Ukrajine dodávala len nesmrtiace vybavenie, napríklad na odmínovanie či plynové masky a súpravy prvej pomoci.



Juhokórejská armáda vlastní celý rad obranných zbraňových systémov vrátane raketového systému zem-vzduch stredného dosahu Čcheon-kung II, ktorý by Ukrajine mohol pomôcť posilniť jej protivzdušnú obranu. Kyjevu by tiež mohla poskytnúť 155-milimetrové delostrelecké granáty, píše Jonhap.



Od vypuknutia vojny na Ukrajine poskytovala Južná Kórea takúto muníciu Spojeným štátom pod podmienkou, že budú "koncovým používateľom“, čím podľa pozorovateľov nepriamo podporovala Ukrajinu.



Soul by mohol Ukrajine dodať aj ďalšie zbraňové systémy, ako sú juhokórejské domáce samohybné húfnice K9, bojové tanky K2 a salvové raketomety Čchonmu.