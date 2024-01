Južná Kórea v reakcii na paľbu KĽDR spustila cvičenia na pohraničí

Soul 5. januára (TASR) - Juhokórejská námorná pechota uskutočnila v piatok v reakcii na piatkovú cvičnú paľbu KĽDR na pohraničnom ostrove Jon-pchjong v Žltom mori delostrelecké cvičenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúr Jonhap a AFP.



Severná Kórea cvične odpálila približne 200 kusov delostreleckej munície do mora pri svojom západnom pobreží. Juhokórejská armáda uviedla, že strely dopadli do námornej nárazníkovej zóny severne od námorných hraníc oboch krajín.



Soul odpaly KĽDR označil za provokáciu a námorná pechota niekoľko hodín nato uskutočnila "ostré delostrelecké cvičenia so samohybnými húfnicami K9" na ostrovoch Jon-pchjong, neďaleko ktorých predtým dopadli strely severokórejskej armády, uviedla agentúra Jonhap.



Miestne úrady na ostrovoch na žiadosť juhokórejskej armády v reakcii na paľbu KĽDR nariadili obyvateľom, aby sa evakuovali do bombových úkrytov.



Čína medzičasom vyzvala obe krajiny, aby zabránili ďalšej eskalácii situácie. "Čína ako sused (Kórejského) polostrova vždy presadzovala zachovanie mieru a stability na polostrove a riešenie záležitostí prostredníctvom dialógu a konzultácií," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin.



Ide o prvé cvičenia Južnej Kórey od stroskotania vojenskej dohody s KĽDR, na základe ktorej vznikla v roku 2018 nárazníková zóna. Dohoda mala zabezpečiť zmiernenie napätia medzi oboma krajinami. Severná Kórea vlani v novembri dohodu jednostranne vypovedala po tom, ako Soul čiastočne pozastavil jej plnenie. Reagoval tým na vyslanie severokórejského vojenského špionážneho satelitu.