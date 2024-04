Južná Kórea: Víťazstvo opozície vo voľbách prehĺbi patovú situáciu

Soul 11. apríla (TASR) - Juhokórejské liberálne opozičné strany dosiahli v stredajších parlamentných voľbách drvivé víťazstvo, čím zasadili silný úder prezidentovi Jun Sok-jolovi a jeho konzervatívnej strane, ale v parlamente nezískali dvojtretinovú väčšinu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Po sčítaní všetkých hlasov sa predpokladá, že Demokratická strana (DP) obsadí 175 z 300 kresiel v novom zložení parlamentu. Odštiepená liberálna strana, ktorá sa považuje za spojenca DP, by podľa prognóz mala dostať 12 kresiel, čo znamená, že dovedna sa im nepodarí získať dvojtretinovú väčšinu.



Vládna konzervatívna strana Sila ľudu (PPP), ktorej členom je aj prezident Jun Sok-jol, by mala získať 108 kresiel. Oficiálne oznámenie výsledkov sa očakáva neskôr vo štvrtok.



Jun Sok-jol "pokorne prijal" výsledok volieb a zaviazal sa obnoviť svoju administratívu, uviedol šéf jeho štábu.



Premiér Han Duk-su a ďalší vysokopostavení poradcovia ponúkli rezignáciu po volebnej porážke, informovala agentúra Yonhap.



Líder DP I Če-mjong, ktorý viedol agresívnu kampaň proti Jun Sok-jolovi, uviedol, že hlavnou prioritou je teraz pracovať na hospodárskom oživení, ktoré je pre bežného spotrebiteľa hmatateľné. "Vládnuce a opozičné strany musia spojiť sily, aby prekonali krízu v oblasti ekonomického živobytia spotrebiteľov," povedal.



Mnohí analytici vnímali tento tvrdý súboj ako test prezidenta Jun Sok-jola, ktorého popularita v poslednom čase poklesla v dôsledku ekonomickej krízy a množstva politických škandálov.



Jun Sok-jol sa stal prezidentom v roku 2022 po tom, ako v najtesnejších voľbách v dejinách Kórey porazil lídra DP I Če-mjonga. Od začiatku svojho mandátu však nie je príliš populárny, a to aj vďaka slabému zastúpeniu jeho strany PPP v parlamente. Nedarí sa mu tak dobre presadzovať svoj sociálno-konzervatívny program zahŕňajúci napríklad reformu zdravotníctva, ktorá vyvolala štrajk lekárov, či naplniť sľub zrušenia ministerstva pre rodovú rovnosť. Tentokrát sa síce neuchádzal o zvolenie, ale jeho schopnosť prijímať legislatívu bude pravdepodobne ešte viac obmedzená slabými výsledkami PPP.



Opozičná kontrola parlamentu bude znamenať pokračovanie patovej situácie pre vládu v oblastiach, v ktorých sa Jun Sok-jol dostal do konfliktu s liberálmi v súvislosti s politikami, ktoré si vyžadujú legislatívu, ako napríklad daňové stimuly pre firmy, uviedli analytici.