Južná Kórea schválila prísnejšie tresty v súvislosti s deepfake pornom

Soul 10. októbra (TASR) - Juhokórejská vláda vo štvrtok schválila nový návrh zákona o prísnejších trestoch za digitálne sexuálne trestné činy s použitím tzv. deepfake technológií. Na základe zákona bude potrestané aj prechovávanie deepfake pornografie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



Prepracovaný zákon o trestaní sexuálnych zločinov vyzýva na potrestanie osôb, ktoré budú prichytené pri prechovávaní, nákupe, uchovávaní alebo pozeraní deepfake sexuálnych materiálov a iných vykonštruovaných videí. Týmto osobám by podľa zákona hrozilo väzenie až na tri roky alebo pokuta do výšky 30 miliónov wonov (20.311 eur).



Na základe nového zákona by sa zvýšil aj trest za produkciu a distribúciu deepfake pornografie. V súčasnosti za tieto činy hrozí maximálne päťročný väzenský trest, pričom podľa nového zákona by to bolo najviac sedem rokov. V prípade deepfake zločinov vykonaných za účelom zisku sa trest sprísni z trestu odňatia slobody do siedmich rokov na trest odňatia slobody dlhší než tri roky.



Za používanie deepfake materiálov sexuálneho zneužívania pri vydieraní bude hroziť väzenský trest na viac ako jeden rok.



Kabinet schválil aj ďalšie dva revízne zákony, ktoré stanovujú zodpovednosť vlády za vymazanie nezákonne natočených materiálov, pomoc obetiam pri návrate do každodenného života a ochranu detí pred sexuálnymi trestnými činmi.



Pojem deepfake označuje neautentický audiovizuálny obsah vytvorený pomocou AI. V niektorých prípadoch je ťažko odlíšiteľný od reality a vytvára dojem, že obsah je reálny. Manipulácia s audiovizuálnym obsahom imituje tváre, hlasy a skutky na videu a tým sa stiera hranica medzi skutočnosťou a klamstvom.



Juhokórejský prezident Jun Sok-Jol v septembri v súvislosti s rozšírením tohto typu trestných činov v krajine vyzval úrady k "dôkladnému vyšetreniu a riešeniu týchto digitálnych sexuálnych zločinov s cieľom ich úplného odstránenia".