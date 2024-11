Južná Kórea: Vojaci KĽDR na Ukrajine poslúžia ako potrava pre delá

Soul 28. novembra (TASR) - Juhokórejský minister obrany Kim Jong-hjon vo štvrtok vyhlásil, že severokórejskí vojaci nasadení do bojov po boku ruskej armády na Ukrajine poslúžia s najväčšou pravdepodobnosťou ako "potrava pre kanóny" a budú bojovať v najnebezpečnejších oblastiach. TASR o tom informuje podľa agentúry Jonhap.



"Treba poznamenať, že vojnu vedie Rusko a z postoja veliteľov jednotiek ruskej armády vyplýva, že pravdepodobne pošlú severokórejské čaty do najnebezpečnejších a najzložitejších oblastí," vyhlásil Kim počas vystúpenia v obrannom výbore juhokórejského parlamentu. Termín "potrava pre delá" podľa neho dobre vystihuje situáciu, v ktorej sa jednotky Severnej Kórey ocitnú.



Kim tiež opätovne vyjadril zámer poslať na Ukrajinu vojenský monitorovací tím. Naznačil, že o tejto veci sa diskutuje na vládnej úrovni.



V súvislosti s otázkou poskytnutia zbraní Ukrajine Kim uviedol, že juhokórejská vláda bude "spolupracovať s celým medzinárodným spoločenstvom na princípe solidarity" a túto otázku nebude riešiť priamo.



Jonhap pripomína, že v stredu navštívila Južnú Kóreu ukrajinská delegácia vedená ministrom obrany Rustemom Umerovom. Podľa oficiálnych informácií rokovali o spolupráci v spravodajskej oblasti. Podľa medializovaných správ však bolo cieľom návštevy aj otvorenie otázky dodávok zbraní zo strany Južnej Kórey.



Soul a Kyjev v uplynulých týždňoch prehlbujú vzájomnú spoluprácu. Reagujú tak na kroky Severnej Kórey, ktorá vyslala viac ako 10.000 vojakov na pomoc ruskej armáde v bojoch proti Ukrajine. Umerov v Soule poukázal na "aktívnu" podporu severokórejskej armády pri útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.



Ukrajinskí predstavitelia taktiež nedávno vyhlásili, že severokórejskí vojaci vyslaní do Ruska boli začlenení do vojenských jednotiek zložených z etnických menšín žijúcich v ázijskej časti Ruska.