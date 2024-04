Južná Kórea vypustí svoj druhý vojenský prieskumný satelit

Soul 5. apríla (TASR) - Južná Kórea na budúci týždeň vypustí v USA druhý vojenský prieskumný satelit vlastnej výroby, potvrdilo v piatok juhokórejské ministerstvo obrany. Chce tak lepšie čeliť hrozbe zo strany Severnej Kórey. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Vypustiť by ho mali 7. apríla, uviedol hovorca juhokórejského ministerstva obrany, čím potvrdil správy tamojších médií. Dodal, že ďalšie podrobnosti zverejnia v nasledujúcich dňoch. Satelit by mal odštartovať z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride na nosnej rakete Falcon 9 spoločnosti SpaceX.



Soul vypustil prvý vojenský prieskumný satelit na obežnú dráhu v decembri minulého roka. Z Vandenbergovej základne Vesmírnych síl USA v americkom štáte Kalifornia ju do vesmíru vyniesla taktiež raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX.



Prvý satelit odvysielal úradom v Soule snímky centrálnej časti Pchjongjangu s vysokým rozlíšením a podľa soulskej tlačovej agentúry Jonhap sa očakáva, že už v júni začne plniť všetky fázy svojej misie. Južná Kórea plánuje do konca roka 2025 vypustiť tri ďalšie špionážne satelity, píše AFP.



Keď sa všetkých päť satelitov dostane na obežnú dráhu a začne plniť svoju misiu, juhokórejská armáda bude môcť monitorovať kľúčové zariadenia v Severnej Kórei pomocou snímok zasielaných každé dve hodiny, uvádza sa v správe soulskej vládnej televízie KTV.



Svoj vlastný špionážny satelit vypustila 21. novembra aj Severná Kórea. Odvtedy už údajne zhotovil zábery vojenských objektov USA a Južnej Kórey. Soul tvrdí, že Pchjongjangu so satelitom po technickej stránke pomohlo Rusko výmenou za dodávku zbraní do vojny s Ukrajinou, píše AFP.