Južná Kórea vypustila kozmickú raketu na kvapalné palivo

Soul 21. júna (TASR) - Južná Kórea v utorok odpálila na obežnú dráhu Zeme svoju vlastnú kozmickú raketu na kvapalné palivo. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Trojstupňová nosná raketa KSLV-II, známa ako Nuri, odštartovala z vesmírneho strediska Naro na juhu krajiny o 16.00 h miestneho času (09.00 h SELČ).



Agentúra Jonhap krátko po štarte napísala, že Nuri úspešne umiestnila na obežnú dráhu Zeme simulovaný náklad, ktorý by mal predstavovať družicu. To sa nepodarilo pri prvej skúške tejto rakety, realizovanej vlani v októbri.



Raketa Nuri pri utorkovej skúške niesla okrem simulovaného nákladu aj družicu na overenie výkonu rakety a štyri miniatúrne výskumné družice vyvinuté juhokórejskými univerzitami.



Soul do vývoja rakety Nuri v priebehu desaťročia investoval 1,5 miliardy dolárov, píše AFP.



Južná Kórea sa tak pridala k ázijským krajinám, ktoré pomocou vlastných technológií dokážu umiestňovať na obežnú dráhu Zeme družice. Patrí medzi nich aj Čína, Japonsko a India.



Soul v marci uskutočnil aj prvý úspešný test kozmickej rakety na tuhé palivo. Juhokórejské ministerstvo obrany vtedy uviedlo, že raketa na tuhé palivo je lacnejšia na vývoj a výrobu a dokážu ju rýchlejšie odštartovať.