Južná Kórea vypustila prvú vlastnú vesmírnu raketu

Soul 21. októbra (TASR) – Južná Kórea vo štvrtok vyslala do kozmu prvú raketu vlastnej výroby. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa krajina snaží vstúpiť do prestížneho klubu štátov s vyspelým vesmírnym programom.



„Rakety sú jediným prostriedkom, ktorým sa môže ľudstvo dostať do vesmíru. Mať takúto technológiu znamená, že sme splnili základné požiadavky, aby sme sa mohli zúčastniť súťaže o prieskum vesmíru," vyhlásil I Sang-rjul, riaditeľ Kórejského výskumného inštitútu pre letectvo a vesmír (KARI).



Trojstupňová nosná raketa s názvom KSLV II (Korea Space Launch Vehicle), neformálne nazývaná Nuri, odštartovala z vesmírneho strediska Naro o 17.00 h miestneho času (10.00 h SELČ).



„Vyzerá to tak, že Nuri bez problémov stúpa do neba," povedal do mikrofónu komentátor z vesmírneho strediska počas živého prenosu, ktorý naživo prenášali juhokórejské televízie. V priebehu niekoľkých minút po štarte raketa dosiahla nadmorskú výšku 600 kilometrov.



Štvrtkový štart bol podľa AFP ďalším úspešným krokom smerom k rozšíreniu čoraz ambicióznejšieho juhokórejského vesmírneho programu. Tamojší prezident Mun Če-in v marci vyhlásil, že Soul sa na budúci rok pokúsi vypustiť lunárny orbiter.



Južná Kórea investuje do rozvoja svojho vesmírneho programu čoraz viac finančných prostriedkov. Za uplynulé desaťročie Soul nalial do vesmírnych aktivít takmer jeden a pol miliardy eur. Vládne investície do tohto odvetvia len vlani dosiahli objem v prepočte 450 miliónov eur.