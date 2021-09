Vyše 42 percent juhokórejských tridsiatnikov je slobodných

Soul 27. septembra (TASR) – Vyše 42 percent tridsiatnikov v Južnej Kórei bolo vlani stále ešte slobodných, ukázali v pondelok údaje zo sčítania ľudu. To len zdôraznilo trend, podľa ktorého mladí ľudia počas zdĺhavého spomalenia hospodárstva odkladajú manželstvo alebo sa ho úplne vzdali. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Z 13,7 milióna slobodných ľudí vo veku 15 a viac rokov bolo vlani slobodných 2,82 milióna tridsiatnikov. To predstavuje nárast v porovnaní s počtom 2,68 milióna spred piatich rokov. Ukazuje to sčítanie ľudu z roku 2020, vykonané štatistickým úradom Južnej Kórey.



Percento neženatých a nevydatých ľudí po tridsiatke bolo vlani 42,5; čo je zvýšenie o 6,2 percentuálneho bodu oproti 36,3 percenta v roku 2015, ukázali údaje.



Je to prvýkrát, keď tento počet v uvedenej vekovej skupine prekročil hranicu 40 percent.



Z hľadiska pohlavia bolo neženatých stále 50,8 percenta mužov tridsiatnikov a slobodných žien bolo 33,6 percenta.



Mnohí mladí Juhokórejčania sa vzdávajú troch hlavných pilierov života - randenia, manželstva a plodenia detí -, pretože si počas vlečúceho sa ekonomického spomaľovania a prudko stúpajúcich výdavkov na domácnosť nemôžu nájsť slušnú prácu, píše Jonhap. Krajina preto zápasí s poklesom pôrodnosti.



Vlani bola v Južnej Kórei celková miera pôrodnosti, teda priemerný počet detí, ktoré žena za svoj život porodí, rekordne nízka, iba 0,84. To je oveľa menej než pôrodnosť na úrovni 2,1, ktorá by zastabilizovala juhokórejské obyvateľstvo na počte 51 miliónov.



Podľa štatistického úradu mala na existujúci trend odkladania manželstva vplyv aj pandémia ochorenia COVID-19.



Zo sčítania ľudu vyplynulo aj to, že počet domácností, ktoré chovali domáce zvieratká, dosiahol vlani 3,13 milióna, čo predstavovalo 15 percent z celkového počtu domácností.



Údaje ukázali, že 2,4 milióna domácností chovalo psa, po nich nasledovalo 717 000 domácností s mačkami.