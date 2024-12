Juhokórejskí vyšetrovatelia znovu predvolali prezidenta na vypočúvanie

Soul 20. decembra (TASR) - Juhokórejský vyšetrovací tím, ktorý sa zaoberá nečakaným vyhlásením stanného práva v krajine, v piatok oznámil, že znovu predvolal prezidenta Jun Sok-jola na výsluch. Podľa predstaviteľov bezpečnostných zložiek sa bude vypočúvanie konať 25. decembra, informuje TASR podľa správy agentúry Jonhap.



Tím poslal prezidentovi druhé predvolanie, na základe ktorého by sa mal v stredu 25. decembra o 10.00 h dostaviť na vypočúvanie. Predvolanie zaslal expresnou poštou i elektronicky do prezidentskej kancelárie i na miesto bydliska.



Viaceré pokusy o doručenie prvého predvolania prezidentovi začiatkom tohto týždňa údajne zlyhali po tom, ako ho prezidentská kancelária odmietla prijať alebo poslala poštou späť.



Šéf vyšetrovacieho tímu v utorok povedal, že predvolanie bolo odmietnuté zámerne a že jeho úrad v reakcii na to rýchlo podnikne "právne kroky". Spomenul aj možnosť vydania súdneho zatykača.



Prezident 3. decembra nečakane vyhlásil stanné právo a obvinil opozíciu z protištátnych aktivít. Opozícia následne vyhlásila, že sa dopustil vzbury a zneužitia moci. Jun obvinenia odmieta a podľa právnych zástupcov sa proti nim bude brániť na súde. Parlament prezidentovi pozastavil výkon funkcie, kým ústavný súd nerozhodne o jeho odvolaní alebo opätovnom dosadení do úradu.



Prezidentovi i okruhu jeho najbližších spolupracovníkov môže v prípade usvedčenia hroziť doživotné väzenie či dokonca trest smrti, uviedla agentúra AFP. V súčasnosti má Jun Sok-jol zákaz opustiť krajinu. Prokuratúra mu dala čas do soboty (21. 12.), aby prišiel na vypočúvanie. V opačnom prípade môže byť naňho vydaný zatykač.



Prezident svojím krokom vyvolal v Južnej Kórei rozsiahle protesty. Do ulíc hlavného mesta vyšli státisíce demonštrantov, ktorí žiadali jeho odvolanie a zadržanie.