Južná Kórea vysielala z ampliónov proti KĽDR, tá vypustila balóny

Soul 9. júna (TASR) - Južná Kórea vysielala v nedeľu z ampliónov umiestnených pri hraniciach so Severnou Kóreou propagandu namierenú proti režimu tejto izolovanej krajiny. Opatrenie už predtým avizovala v reakcii na konanie Pchjongjangu, ktorý v noci vyslal na Juh stovky balónov s odpadkami. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a Jonhap.



"Opatrenia, ktoré prijmeme, môžu byť pre severokórejský režim neúnosné, ale budú posolstvom nádeje a svetla pre severokórejských vojakov aj ľud," avizovala juhokórejská Rada pre národnú bezpečnosť. Z ampliónov pri hraniciach následne vysielal Soul v nedeľu popoludní. Tamojšia armáda uviedla, že v závislosti od toho, ako bude ďalej postupovať Pchjongjang bude prípadne opäť vysielať.



Krátko na to informovala, že KĽDR začala v nedeľu večer miestneho času vypúšťať na jej územie ďalšie balóny. Bližšie podrobnosti, ako napríklad ich počet, neboli bezprostredne známe.



Južná Kórea prestala vysielať zo zmienených ampliónov v roku 2018 na základe dohody dosiahnutej s KĽDR. Napätie na Kórejskom polostrove však od vtedy značne stúplo, pričom Pchjongjang pokračuje vo vývoji zbraní a nerešpektuje mnohé dohody.



Vysielanie z pohraničných ampliónov zvykne obsahovať správy zo sveta a informácie o demokratickej a kapitalistickej spoločnosti s mixom populárnej hudby štýlu K-pop. Predpokladá sa, že zvuk z nich sa dokáže šíriť do vzdialenosti vyše 20 kilometrov za hranice s KĽDR.



Severná Kórea vyslala v noci na nedeľu približne 330 balónov s odpadkami cez hranice do Južnej Kórey, na ktorej územie dopadlo vyše 80 z týchto balónov. Na základe predbežného vyšetrovania neobsahovali žiadne nebezpečné látky. Úrady však obyvateľov odporučili, aby sa týchto predmetov nedotýkali.



KĽDR už predtým vypustila v niekoľkých dňoch od 28. mája smerom na Južnú Kóreu takmer tisíc balónov s odpadkami vrátane napríklad cigaretových ohorkov a zrejme aj hnoja či exkrementov. Tvrdila, že ide o odvetu za predchádzajúci balónový útok Južnej Kórey v podobe letákovej kampane.



Pchjongjang následne túto kampaň 2. júna pozastavil. Zároveň však varoval, že takéto balóny začne znovu vypúšťať, ak na Sever priletia ďalšie letáky z Juhu. Avizoval pritom, že na prípadne letáky odpovie "stonásobne" vyšším množstvom balónov. Juhokórejskí aktivisti, pozostávajúci zo skupín severokórejských prebehlíkov, napriek tejto hrozbe v uplynulých dňoch pokračovali vo svojej kampani a do KĽDR vyslali pár desiatok letákov.