Južná Kórea vyzýva na opatrnosť pri dexametazóne v liečbe COVIDu-19

Soul 17. júna (TASR) - Predstavitelia juhokórejského zdravotníctva v stredu upozornili, že na účinnosť dexametazónu v liečbe ochorenia COVID-19 sa netreba spoliehať. A uviedli, že tento všeobecne používaný steroidný liek by sa mal pri COVIDe nasadzovať len ako doplnková liečba. Píše o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



"Dexametazón je liek, ktorý zmierňuje zápal a zásadne nelieči chorobu COVID-19," uviedla na každodennom brífingu riaditeľka Kórejského centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) Čong Un-gjong.



Vyjadrenia boli zverejnené po tom, čo vedci z Oxfordskej univerzity v utorok oznámili, že dexametazón znižuje riziko smrti u vážne chorých pacientov s COVIDom o približne 33 percent.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tiež uviedla, že dexametazón je prvý liek, ktorý dokázateľne zmierňuje smrtnosť pacientov nakazených koronavírusom, liečených kyslíkom alebo za pomoci pľúcneho ventilátora.



"Podľa nášho názoru dexametazón nie je liek, ktorý je taký účinný ako iné lieky (napríklad remdesivir), ale je to druh doplnkovej liečby," uviedla riaditeľka.



KCDC tiež varovala pred možnými vedľajšími účinkami a poznamenala, že aj iné steroidné lieky sa už používali na zmiernenie zápalu u pacientov chorých na COVID-19.



Úrad s dozorom nad liekmi v Južnej Kórei - ministerstvo pre bezpečnosť potravín a liečiv - zatiaľ schválil používanie 79 liekov na báze dexametazónu.