Južná Kórea začala demontovať reproduktory pri hranici s KĽDR

Soul 4. augusta (TASR) - Juhokórejské úrady začali demontovať reproduktory rozmiestnené pozdĺž hranice so Severnou Kóreou (KĽDR), z ktorých vysielali obsah namierený proti Pchjongjangu. S odvolaním sa na juhokórejské ministerstvo obrany o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Krok je súčasťou snáh novej juhokórejskej vlády zmierniť napätie vo vzťahoch s KĽDR. Prezident I Če-mjong krátko po nástupe do funkcie v júni zakázal aktivistom posielať cez hranicu letáky a tiež nariadil zrušiť propagandistické vysielanie kritizujúce severokórejský režim. Tamojší predstavitelia však návrhy na zmierenie odmietli a dali najavo, že o dialóg s Južnou Kóreou nemajú záujem.



„Je to praktické opatrenie, ktoré môže pomôcť zmierniť napätie medzi Kóreami bez ovplyvnenia bojovej pohotovosti armády,“ uviedlo juhokórejské ministerstvo vo vyhlásení. V oblasti pozdĺž hranice sa nachádza zhruba 20 reproduktorov. Očakáva sa, že ich odstránenie bude dokončené v priebehu tohto týždňa.



Vzťahy medzi Soulom a Pchjongjangom sú na najhoršej úrovni za posledné roky. Obe krajiny zostávajú aj naďalej technicky vo vojnovom stave, keďže vojna medzi nimi z rokov 1950-1953 sa skončila iba prímerím, nie riadnou mierovou dohodou.