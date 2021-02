Južná Korea začala s celoštátnym očkovaním

Soul 26. februára (TASR) - Južná Kórea začala v piatok s celoštátnym očkovaním obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19. Prvou zaočkovanou bola 61-ročná zdravotná sestra z geriatrie, ktorá dostala vakcínu od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca. Podľa agentúry DPA to oznámila kórejská verejnoprávna stanica KBS.



Prezident republiky Mun Če-in sľúbil, že všetkých jej 52 miliónov obyvateľov bude zaočkovaných zadarmo - s tým, že najskôr sa zaočkuje vyše 5000 opatrovateľov a pacientov v 213 opatrovateľských a rehabilitačných zariadeniach.



Keďže zatiaľ nie je dostatok údajov o účinnosti vakcíny od firmy AstraZeneca, osoby staršie než 65 rokov ju nedostanú.



Spočiatku má byť k dispozícii 1,5 milióna dávok pre 750.000 ľudí. Vakcíny vyrába miestna spoločnosť SK Bioscience na základe licencie od AstryZeneca. Očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer/BioNTech by sa malo začať v sobotu.



Južná Kórea chce zaočkovať prvou dávkou vakcíny všetkých obyvateľov do tretieho štvrťroka tohto roku a dosiahnuť kolektívnu imunitu do novembra.



Krajina doteraz zvládala pandémiu pomerne úspešne, celkový počet infikovaných sa vyšplhal na takmer 89.000.