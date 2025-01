Južná Kórea: Začalo sa vypočúvanie zatknutého prezidenta Juna

Jun sa dostaví do kancelárie vyšetrovateľa, uvádza právnik

Policajti stoja pred bránou prezidentskej rezidencie odvolaného juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola v Soule v Južnej Kórei v stredu 15. januára 2025. Foto: TASR/AP

Vyšetrovatelia sa na rebríkoch dostali do areálu Junovej rezidencie



Soul 15. januára (TASR) - Juhokórejskí vyšetrovatelia z Úradu pre vyšetrovanie korupcie (CIO) začali v stredu vypočúvať suspendovaného prezidenta Jun Sok-Jola v súvislosti s decembrovým vyhlásením stanného práva v krajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.Úrady prezidenta zatkli v stredu ráno a následne ho previezli do kancelárie CIO. Jun súhlasil s vypočúvaním, aby sa tak podľa svojich slov vyhol "krviprelievaniu".Prezidentovi a ďalším predstaviteľom hrozí v prípade dokázania viny doživotné väzenie či dokonca trest smrti pre obvinenia zo vzbury, zneužitia právomoci a iných trestných činov. Zároveň sa Jun stal prvým zatknutým prezidentom v histórii krajiny, píše AFP.Suspendovaná hlava štátu sa niekoľko týždňov vyhýbala zatknutiu vo svojom obytnom komplexe, ktorý chránili členovia prezidentskej bezpečnostnej služby. Opozícia označila rezidenciu za "pevnosť" potom, čo ochranka v areáli umiestnila ostnatý drôt a barikády. Vyšetrovatelia sa po prvý raz pokúsili zatknúť Juna 3. januára, keď im v tom zabránili stovky príslušníkov prezidentskej ochranky a vojaci.Prezident pred zatknutím zverejnil vopred nahrané video, v ktorom oznámil, že podstúpi vypočúvanie, aby zabránil "akémukoľvek nešťastnému krviprelievaniu", i keď vyšetrovanie považuje za nezákonné, píše AFP.Juhokórejská opozičná Demokratická strana (DP) v stredu vyhlásila, že zatknutie prezidenta umožní prinavrátenie poriadku do krajiny po týždňoch politických nepokojov.povedal na zasadnutí strany DP jej predseda.Prezident Jun 3. decembra 2024 vyhlásil stanné právo, čím vyvolal v krajine politickú krízu, hoci jeho rozhodnutie na základe ústavy po len niekoľkých hodinách zrušil parlament. Ten následne inicioval proces odvolania hlavy štátu (impeachment).Suspendovaný juhokórejský prezident Jun Sok-Jol v stredu súhlasil, že sa dostaví do kancelárie vyšetrovateľa, uviedol jeho právnik. Vyšetrovatelia sa pokúšali zatknúť prezidenta po tom, čo súd na Juna vydal zatykač v súvislosti s decembrovým vyhlásením stanného práva, píše TASR podľa agentúr Jonhap a AFP.Po tom čo vyšetrovatelia prenikli cez barikády a pomocou rebríkov vstúpili do areálu prezidentskej rezidencie viedol Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) rokovania s Junovou stranou. "Prezident Jun rozhodol, že sa dnes osobne dostaví na Úrad pre vyšetrovanie korupcie," oznámil jeho právnik na sociálnej sieti Facebook a dodal, že obvinený líder vystúpi v stredu aj s prejavom.Podľa vyhlásenia uplatnili vyšetrovatelia zatýkací rozkaz o 10.33 h miestneho času. Prezidenta následne údajne odviedli z domu, píše Jonhap.Pred Junovým sídlom sa v stredu zhromaždilo približne 6500 prezidentových podporovateľov spolu s viacerými poslancami jeho vládnucej strany a prezidentskou ochrankou. Z davu sa ozývali protestné výkriky proti zadržaniu prezidenta, no i slová podpory pre tím CIO a polície. Podľa agentúry Jonhap nedošlo bezprostredne po zadržaní k žiadnym väčším stretom a ani k zadržaniu osôb.Vyšetrovatelia sa po prvý raz pokúsili zatknúť Juna 3. januára, keď im v tom zabránili stovky príslušníkov prezidentskej ochranky a vojaci.Prezident Jun 3. decembra 2024 vyhlásil stanné právo, čím vyvolal v krajine politickú krízu, hoci jeho rozhodnutie na základe ústavy po len niekoľkých hodinách zrušil parlament. Ten následne inicioval proces odvolania hlavy štátu (impeachment).Juna a ďalších predstaviteľov vyšetrujú pre obvinenia zo vzbury, zneužitia právomoci a iných trestných činov. Za to im hrozí doživotné väzenie alebo dokonca trest smrti. Jun sa opakovane odmietol dostaviť na výsluch.Juhokórejskí vyšetrovatelia v stredu vnikli do areálu rezidencie suspendovaného prezidenta Jun Sok-Jola za pomoci rebríkov. Vyšetrovatelia sa pokúšajú zatknúť prezidenta po tom, čo súd na Juna vydal zatykač v súvislosti s decembrovým vyhlásením stanného práva, píše TASR podľa agentúry Jonhap.O 7.30 h miestneho času vstúpili desiatky policajtov do areálu rezidencie, aby uplatnili zatýkací príkaz na Juna a tiež vykonali prehliadku jeho domu v centre Soulu. Vyšetrovateľom spočiatku vo vstupe bránila prezidentská ochranka, ktorá pri vchode vytvorila barikádu z vozidiel, a tiež viacerí poslanci jeho vládnucej strany či právnici.povedal jeden z právnikov prezidenta a označil kroky vyšetrovateľov za "protizákonné". Polícia medzi tým varovala, že pokusy o marenie výkonu práce jej príslušníkov môžu viesť k zadržaniu.Pred budovou sa zhromaždilo okrem ochranky aj približne 6500 Junových stúpencov.Vyšetrovatelia sa po prvý raz pokúsili zatknúť Juna 3. januára, keď im v tom zabránili stovky príslušníkov prezidentskej ochranky a vojaci.Podľa správ tamojších médií tím Úradu pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) a polície odvtedy zabezpečil nový zatykač. Na stredajší pokus o zadržanie nasadili približne 3000 príslušníkov. Došlo aj k fyzickým stretom medzi vyšetrovateľmi a stúpencami prezidenta. Záchranári v dôsledku toho ošetrili jednu zranenú osobu, píše Jonhap.