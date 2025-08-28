< sekcia Zahraničie
Južná Kórea zakázala používanie mobilov na školách
Soul sa usiloval o sprísnenie pravidiel týkajúcich sa elektronických zariadení na školách, pričom vyjadril obavy zo závislosti na smartfónoch u študentov.
Autor TASR
Soul 28. augusta (TASR) - Južná Kórea schválila zákon, ktorým zakazuje používanie mobilných telefónov v školských triedach po celej krajine, oznámili vo štvrtok tamojší predstavitelia. Podľa agentúry AFP sa tak Južná Kórea pridala k ďalším štátom, ktoré sa usilujú obmedziť používanie sociálnych sietí medzi maloletými, píše AFP.
Soul sa usiloval o sprísnenie pravidiel týkajúcich sa elektronických zariadení na školách, pričom vyjadril obavy zo závislosti na smartfónoch u študentov.
Nový zákon, ktorý nadobudne účinnosť v marci 2026, schválili poslanci v stredu. Tento zákon zakazuje takzvané smart zariadenia vrátane mobilných telefónov v triedach, uviedla hovorkyňa Národného zhromaždenia.
Podobné reštrikcie týkajúce sa používania sociálnych sietí u školákov existujú aj v Austrálii či Holandsku.
Juhokórejské ministerstvo školstva vo svojom vyhlásení uviedlo, že zákon zakazuje používanie smartfónov v triedach s výnimkou, keď sú potrebné ako pomôcky pre študentov so zdravotným znevýhodnením alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, alebo na vzdelávacie účely.
Opatrenie taktiež stanovuje právny základ na „obmedzenie držania a používania takýchto zariadení s cieľom chrániť právo študentov na vzdelávanie a podporovať činnosť učiteľov,“ dodal rezort školstva.
Poslanci tvrdia, že otázka tohto zákona bola dlho „sporná v súvislosti s obavami o porušovanie ľudských práv“.
Avšak juhokórejská Národná komisia pre ľudské práva nedávno zmenila svoj postoj a tvrdí, že obmedzenia užívania telefónov na vzdelávacie účely neporušujú práva, vzhľadom na ich negatívny vplyv na učenie študentov a ich emocionálne pohodlie.
Preto je zákon potrebný na zmiernenie sociálnych konfliktov, a to jasným vymedzením pravidiel používania spomínaných zariadení v školách, uviedli poslanci v dokumente, v ktorom predložili návrh zákona.
Zákon sa však stretol aj s kritikou, pričom ľavicová strana Jinbo uviedla, že „poruší digitálne práva študentov a právo na vzdelanie“. Opatrenie „bráni adolescentom naučiť sa samostatne prijímať zodpovedné rozhodnutia a zbavuje ich príležitostí prispôsobiť sa digitálnemu prostrediu“, uviedla strana vo svojom vyhlásení.
