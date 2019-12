J.Kórea zavedie náhradnú službu namiesto vojenčiny - vo väzniciach

Soul 30. decembra (TASR) - Juhokórejské orgány zavedú od začiatku nového roka dlho požadovanú civilnú službu pre občanov, ktorí povinnú vojenskú službu odmietajú vykonávať z dôvodu výhrady vo svedomí. Podľa tlačovej agentúry DPA to oznámilo v pondelok juhokórejské ministerstvo obrany. Nová úprava však už teraz naráža na ostrú kritiku.



Juhokórejčania, ktorí si z náboženských alebo iných osobných pohnútok nechcú plniť brannú povinnosť, budú môcť po novom vykonávať službu v niektorom zo zariadení na výkon trestu. Takmer každoročne pritom súdy ukladajú tresty väzenia stovkám mužov odmietajúcich vojenčinu, prevažne príslušníkom náboženskej spoločnosti Jehovových svedkov.



Civilná služba má byť trojročná, zatiaľ čo bežná vojenská služba trvá v závislosti od zaradenia 21 - 24 mesiacov. Občanom odmietajúcim vojenčinu hrozil doteraz 18- a viacmesačný trest väzenia.



Príslušný zákon schválil minulý piatok juhokórejský parlament, ktorý tak vyhovel rozhodnutiu ústavného súdu z roka 2018. Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) reagovala kritikou, keďže schválený zákon bude ľudí odmietajúcich vojenskú službu z dôvodu výhrady vo svedomí "naďalej trestať a stigmatizovať".



"Obmedzovanie ľudí tým, že budú pracovať vo väzení, a to takmer dvojnásobne dlho oproti normálnej vojenskej službe, nerešpektuje ich právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženstva či vierovyznania," povedal predstaviteľ AI pre východnú Áziu Arnold Fang. Náhradná služba v trvaní 36 mesiacov je podľa tejto organizácie celosvetovo najdlhšou.



Hovorca Jehovových svedkov v Južnej Kórei označil novú úpravu za krok správnym smerom, spoločenstvo ju však podľa neho ešte musí preskúmať. Svedkovia tiež uviedli, že v súčasnosti nevedia o nikom, kto by si odpykával vo väzení trest za odmietanie vojenčiny, prebiehajú však súdne procesy v približne 870 prípadoch.



Juhokórejská vláda oznámila, že celkove 1879 osôb odmietajúcich výkon vojenskej služby bude mať prospech z mimoriadnej amnestie.