Južná Kórea zaznamenala nárast nových prípadov

Soul 10. mája (TASR) - Južná Kórea registruje za posledných 24 hodín ďalších 34 prípadov ochorenia COVID-19. Oznámili to v nedeľu tamojšie úrady v čase, keď nové rozšírenie nákazy spojené s návštevníkmi klubov ohrozuje úspechy krajiny v boji proti novému koronavírusu, informovala agentúra AP.



Údaje zverejnené v nedeľu Kórejským centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) zvýšili celkový počet potvrdených prípadov v krajine na 10.874 a 256 úmrtí. Už 9610 z infikovaných sa uzdravilo a 10.128 osôb podstupuje testy na zistenie, či sa nenakazili.



Z predbežných zistení vyplýva, že 26 z 34 nových pacientov ochorelo pri lokálnom prenose a zvyšní pricestovali zo zahraničia. Podľa juhokórejských médií je to po prvý raz za približne mesiac, čo denný nárast prípadov v krajine presiahol 30.



KCDC zatiaľ neposkytlo ďalšie detaily. Väčšina z nových prípadov v uplynulých niekoľkých dňoch však súvisela s nočnými klubmi v zábavnej štvrti metropoly Soul. Tamojší predstavitelia v piatok oznámili, že zachytili najmenej 15 infikovaných spojených s 29-ročným mužom, ktorý navštívil tri kluby pred tým, ako mal v stredu pozitívny test.



V súvislosti s obavami z nového nárastu nákazy po niekoľkých týždňoch neustáleho poklesu nových prípadov juhokórejský prezident Mun Če-in vyzval občanov, aby nepoľavili v ostražitosti ani po zmierňovaní opatrení sociálneho odstupu, píše agentúra AFP.



V nedeľňajšom prejave však súčasne upokojoval, že nie je dôvod na paniku. Podľa Muna má Južná Kórea "správne karanténne a zdravotnícke systémy spojené so skúsenosťami na to, aby reagovala rýchlo na neočakávané zhluky infekcie, ktoré sa môžu objaviť".