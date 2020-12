Južná Kórea zaznamenala viac ako 1000 prípadov nákazy za deň

Soul 17. decembra (TASR) - V Južnej Kórei už po druhý deň po sebe zaznamenali viac než 1000 prípadov koronavírusovej infekcie za deň. Krajina sa obáva nekontrolovateľného šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v širšej oblasti hlavného mesta Soul, píše agentúra AP.



Podľa štvrtkového oznámenia kórejského úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb si ochorenie COVID-19, spôsobované uvedeným novým druhom vírusu, dosiaľ vyžiadalo 622 obetí. Z toho 22 úmrtí zaznamenali za uplynulých 24 hodín.



Takmer 800 z 1014 nových prípadov hlásili v husto obývanej metropolitnej oblasti hlavného mesta Soul. Tamojšie zdravotnícke úrady varujú pred znižujúcou sa kapacitou nemocničných lôžok. Celkovo v krajine zaznamenali 46.453 prípadov nákazy koronavírusu.



Úrady momentálne uvažujú nad zavedením najvyššieho stupňa preventívnych opatrení, na základe ktorého by v krajine pravdepodobne platil zákaz zhromažďovania sa viac ako desiatim osobám, došlo by k zatvoreniu desaťtisícov podnikov, ktoré neponúkajú nevyhnutné služby, a viac zamestnancov by muselo pracovať z domu.