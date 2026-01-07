< sekcia Zahraničie
Južná Kórea žiada Čínu o pomoc pri zastavení jadrového programu KĽDR
Juhokórejský líder sa stretol so svojím náprotivkom v Pekingu v pondelok, iba deň po tom, čo Severná Kórea vystrelila dve balistické rakety do Japonského mora.
Autor TASR
Peking 7. januára (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong vyzval v stredu čínskeho lídra Si Ťin-pchinga, aby mu pomohol obmedziť jadrový program Pchjongjangu. Navrhol zmrazenie tohto programu výmenou za kompenzácie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Juhokórejský líder sa stretol so svojím náprotivkom v Pekingu v pondelok, iba deň po tom, čo Severná Kórea vystrelila dve balistické rakety do Japonského mora. Pri rozhovore s novinármi na záver svojej návštevy Číny povedal, že požiadal Peking o pomoc so sprostredkovaním rokovaní s Pchjongjangom.
„Chcel by som, aby Čína zohrávala sprostredkovateľskú úlohu v otázkach týkajúcich sa Kórejského polostrova vrátane jadrového programu Severnej Kórey. Všetky naše komunikačné kanály sú totiž úplne zablokované,“ povedal I. „Dúfame, že Čína poslúži ako sprostredkovateľ – sprostredkovateľ mieru,“ zdôraznil.
Si Ťin-pching v reakcii na to vyzval Soul, aby bol „trpezlivý“ s Pchjongjangom vzhľadom na napäté vzťahy medzi obomi krajinami, ozrejmil I Če-mjong. „A majú pravdu. Pomerne dlho sme vykonávali vojenské akcie, ktoré Severná Kórea vnímala ako hrozbu,“ skonštatoval prezident.
Juhokórejský líder zároveň predstavil plán, podľa ktorého by Pchjongjang zmrazil svoj jadrový program výmenou za kompenzácie. „Už len zastavenie (programu) na súčasnej úrovni - žiadna ďalšia výroba jadrových zbraní, žiadny presun jadrových materiálov do zahraničia a žiadny ďalší vývoj medzikontinentálnych balistických rakiet - by bolo ziskom,“ povedal. „Z dlhodobého hľadiska sa nesmieme vzdať cieľa, ktorým je jadrové odzbrojenie Kórejského polostrova,“ vyhlásil a doplnil, že s čínskou stranou sa v týchto bodoch zhodli.
Juhokórejský líder sa stretol so svojím náprotivkom v Pekingu v pondelok, iba deň po tom, čo Severná Kórea vystrelila dve balistické rakety do Japonského mora. Pri rozhovore s novinármi na záver svojej návštevy Číny povedal, že požiadal Peking o pomoc so sprostredkovaním rokovaní s Pchjongjangom.
„Chcel by som, aby Čína zohrávala sprostredkovateľskú úlohu v otázkach týkajúcich sa Kórejského polostrova vrátane jadrového programu Severnej Kórey. Všetky naše komunikačné kanály sú totiž úplne zablokované,“ povedal I. „Dúfame, že Čína poslúži ako sprostredkovateľ – sprostredkovateľ mieru,“ zdôraznil.
Si Ťin-pching v reakcii na to vyzval Soul, aby bol „trpezlivý“ s Pchjongjangom vzhľadom na napäté vzťahy medzi obomi krajinami, ozrejmil I Če-mjong. „A majú pravdu. Pomerne dlho sme vykonávali vojenské akcie, ktoré Severná Kórea vnímala ako hrozbu,“ skonštatoval prezident.
Juhokórejský líder zároveň predstavil plán, podľa ktorého by Pchjongjang zmrazil svoj jadrový program výmenou za kompenzácie. „Už len zastavenie (programu) na súčasnej úrovni - žiadna ďalšia výroba jadrových zbraní, žiadny presun jadrových materiálov do zahraničia a žiadny ďalší vývoj medzikontinentálnych balistických rakiet - by bolo ziskom,“ povedal. „Z dlhodobého hľadiska sa nesmieme vzdať cieľa, ktorým je jadrové odzbrojenie Kórejského polostrova,“ vyhlásil a doplnil, že s čínskou stranou sa v týchto bodoch zhodli.