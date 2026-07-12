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Južná Kórea žiada KĽDR o pomoc pri pátraní po nezvestnom námorníkovi
Administratíva juhokórejského prezidenta I Če-mjonga sa od nástupu do úradu usiluje o zmiernenie napätia vo vzťahoch so Severnou Kóreou.
Autor TASR
Soul 12. júla (TASR) - Južná Kórea požiadala Severnú Kóreu o spoluprácu pri pátraní po nezvestnom námorníkovi, ktorý zmizol počas služby neďaleko námornej hranice medzi oboma krajinami v Japonskom mori. Oznámilo to v nedeľu juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Dňa 12. júla sa počas pobrežnej hliadky stratil príslušník námorníctva v Japonskom mori a existuje možnosť, že ho prúdy uniesli severne,“ uviedlo ministerstvo v správe. Dodalo, že juhokórejské námorníctvo po nezvestnom intenzívne pátra, a vyzvalo Pchjongjang na spoluprácu pri jeho vyhľadaní a návrate „z humanitárnych dôvodov“.
Administratíva juhokórejského prezidenta I Če-mjonga sa od nástupu do úradu usiluje o zmiernenie napätia vo vzťahoch so Severnou Kóreou. Pchjongjang však opakovane odmietol jej výzvy na dialóg. V roku 2024 zároveň označil Južnú Kóreu za nepriateľský štát.
„Dňa 12. júla sa počas pobrežnej hliadky stratil príslušník námorníctva v Japonskom mori a existuje možnosť, že ho prúdy uniesli severne,“ uviedlo ministerstvo v správe. Dodalo, že juhokórejské námorníctvo po nezvestnom intenzívne pátra, a vyzvalo Pchjongjang na spoluprácu pri jeho vyhľadaní a návrate „z humanitárnych dôvodov“.
Administratíva juhokórejského prezidenta I Če-mjonga sa od nástupu do úradu usiluje o zmiernenie napätia vo vzťahoch so Severnou Kóreou. Pchjongjang však opakovane odmietol jej výzvy na dialóg. V roku 2024 zároveň označil Južnú Kóreu za nepriateľský štát.