Južná Kórea žiada stiahnutie síl KĽDR z Ruska

Soul 21. októbra (TASR) - Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo ruského veľvyslanca v Soule Georgija Zinovieva, aby protestovalo proti údajnému vyslaniu tisícov severokórejských vojakov vrátane špeciálnych jednotiek na podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Prvý námestník ministra zahraničných vecí Kim Hong-kchjun podľa tlačovej správy svojho rezortu vyjadril pri stretnutí so Zinovievom "vážne znepokojenie v súvislosti s nedávnym vyslaním severokórejských jednotiek do Ruska a dôrazne vyzval na okamžité siahnutie severokórejských síl a ukončenie súvisiacej spolupráce."



Severná Kórea vyslala 1500 vojakov špeciálnych jednotiek na ruský Ďaleký východ, kde sa majú aklimatizovať a prejsť výcvikom na miestnych vojenských základniach. Pravdepodobne budú nasadení do bojov na Ukrajine, informovala minulý týždeň juhokórejská tajná služba.



Moskva už niekoľko dní popiera správy z Južnej Kórey a Ukrajiny, ktoré sa tiež opierajú o satelitné snímky, o údajnom nasadení až 12.000 severokórejských vojakov v Rusku. Predstavitelia NATO ani USA však nepotvrdili, že Severná Kórea posiela vojakov na posilnenie Ruska.



Spolupráca medzi Ruskom a KĽDR zahŕňa aj vzájomnú pomoc v prípade útoku zvonka.