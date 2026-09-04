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Južná Kórea zvažuje podporiť snahy USA v Hormuzskom prielive
Americký prezident Donald Trump opakovane vyvíja tlak na Južnú Kóreu ako svojho spojenca, aby poskytla v súvislosti s vojnou na Blízkom východe pomoc.
Autor TASR
Soul 4. septembra (TASR) - Južná Kórea v piatok uviedla, že Soul by mohol prispieť k bezpečnostným snahám USA v Hormuzskom prielive, ak to neohrozí jeho vlastnú vojenskú pripravenosť. Doteraz o tom však nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Americký prezident Donald Trump opakovane vyvíja tlak na Južnú Kóreu ako svojho spojenca, aby poskytla v súvislosti s vojnou na Blízkom východe pomoc. Vyhlásil, že Soul odmietol jeho žiadosť o pomoc pri zabezpečení Hormuzského prielivu.
„Príspevky v Hormuzskom prielive by sa mohli realizovať v rámci limitov, ktoré neohrozia vojenskú pripravenosť,“ povedal novinárom predstaviteľ juhokórejskej prezidentskej kancelárie.
„Odkazy na vojenské príspevky, ktoré zazneli počas dnešnej tlačovej konferencie – ako napríklad účasť v boji, nebojové úlohy a pátracie operácie –, boli iba všeobecnými opismi rôznych možností. Pokiaľ však ide o konkrétne príspevky, zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie,“ uviedla prezidentská kancelária v samostatnom vyhlásení.
Vo štvrtok miestna televízna stanica JTBC informovala, že juhokórejská vláda „inklinuje k“ vyslaniu vojakov na pomoc do Hormuzského prielivu a prehodnocuje podrobnosti pred tým, ako požiada o súhlas parlamentu.
AFP pripomína, že Trump sa snaží získať podporu spojencov vo vojne, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán na konci februára. O týchto útokoch však spojencov vopred neinformoval. Vojna proti Iránu sa dostala na mŕtvy bod, keďže Teherán naďalej kontroluje strategický Hormuzský prieliv a Washington pokračuje vo svojej blokáde iránskych prístavov.
Americký prezident Donald Trump opakovane vyvíja tlak na Južnú Kóreu ako svojho spojenca, aby poskytla v súvislosti s vojnou na Blízkom východe pomoc. Vyhlásil, že Soul odmietol jeho žiadosť o pomoc pri zabezpečení Hormuzského prielivu.
„Príspevky v Hormuzskom prielive by sa mohli realizovať v rámci limitov, ktoré neohrozia vojenskú pripravenosť,“ povedal novinárom predstaviteľ juhokórejskej prezidentskej kancelárie.
„Odkazy na vojenské príspevky, ktoré zazneli počas dnešnej tlačovej konferencie – ako napríklad účasť v boji, nebojové úlohy a pátracie operácie –, boli iba všeobecnými opismi rôznych možností. Pokiaľ však ide o konkrétne príspevky, zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie,“ uviedla prezidentská kancelária v samostatnom vyhlásení.
Vo štvrtok miestna televízna stanica JTBC informovala, že juhokórejská vláda „inklinuje k“ vyslaniu vojakov na pomoc do Hormuzského prielivu a prehodnocuje podrobnosti pred tým, ako požiada o súhlas parlamentu.
AFP pripomína, že Trump sa snaží získať podporu spojencov vo vojne, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán na konci februára. O týchto útokoch však spojencov vopred neinformoval. Vojna proti Iránu sa dostala na mŕtvy bod, keďže Teherán naďalej kontroluje strategický Hormuzský prieliv a Washington pokračuje vo svojej blokáde iránskych prístavov.