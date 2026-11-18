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Južná Kórea zvažuje uchádzať sa o organizáciu COP33 v roku 2028
Kim v stredu vyhlásil, že Južná Kórea „hlboko zvažuje“ uchádzať sa o jej organizáciu po tom, čo Čína a India stratili záujem.
Autor TASR
Antalya 18. novembra (TASR) - Južná Kórea seriózne zvažuje uchádzať sa o možnosť usporiadať klimatickú konferenciu COP33 v roku 2028. Uviedol to v stredu juhokórejský minister energetiky a životného prostredia Kim Song-hwan, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Konferencia COP33 zatiaľ nemá usporiadateľa. Kim v stredu vyhlásil, že Južná Kórea „hlboko zvažuje“ uchádzať sa o jej organizáciu po tom, čo Čína a India stratili záujem.
„Ak existuje krajina, ktorá bude ochotná prihlásiť sa, budeme túto krajinu dôrazne podporovať. Ak nie, Kórea seriózne zváži, ako môžeme splniť svoju zodpovednosť pri riešení klimatickej krízy a urobí rozhodnutie,“ uviedol Kim.
Južná Kórea bude v roku 2028 hostiť summit skupiny G20 i Konferenciu OSN o oceánoch. Ako minister doplnil, pod „internými diskusiami“ myslí, či krajina zvládne hostiť tretie takéto veľké podujatie.
India stiahla svoju kandidatúru v apríli bez uvedenia dôvodu a odvolala ju aj Čína, uvádza agentúra AFP s odvolaním sa na svoje zdroje. Summit by mala hostiť krajina ázijsko-tichomorského regiónu.
Konferencia COP33 zatiaľ nemá usporiadateľa. Kim v stredu vyhlásil, že Južná Kórea „hlboko zvažuje“ uchádzať sa o jej organizáciu po tom, čo Čína a India stratili záujem.
„Ak existuje krajina, ktorá bude ochotná prihlásiť sa, budeme túto krajinu dôrazne podporovať. Ak nie, Kórea seriózne zváži, ako môžeme splniť svoju zodpovednosť pri riešení klimatickej krízy a urobí rozhodnutie,“ uviedol Kim.
Južná Kórea bude v roku 2028 hostiť summit skupiny G20 i Konferenciu OSN o oceánoch. Ako minister doplnil, pod „internými diskusiami“ myslí, či krajina zvládne hostiť tretie takéto veľké podujatie.
India stiahla svoju kandidatúru v apríli bez uvedenia dôvodu a odvolala ju aj Čína, uvádza agentúra AFP s odvolaním sa na svoje zdroje. Summit by mala hostiť krajina ázijsko-tichomorského regiónu.