Južné krajiny EÚ žiadajú spoluprácu s krajinami pôvodu migrantov

Las Palmas 20. apríla (TASR) – Ministri z piatich stredomorských krajín vyzvali v sobotu Európsku úniu, aby posilnila bilaterálne dohody so štátmi pôvodu migrantov a viac finančne podporovala riešenie základných príčin migrácie. TASR o tom informuje podľa servisu agentúry AFP.



Ministri vnútra Cypru, Grécka, Malty, Španielska a Talianska (skupina MED5) hovorili na stretnutí na Kanárskych ostrovoch o novom pakte o migrácii a azyle, ktorý minulý týždeň schválil Európsky parlament.



Prijatý kompromis sprísni postupy na hraniciach a stanovuje, že všetkých 27 krajín EÚ sa podelí o zodpovednosť za prichádzajúcich migrantov. Reforma, ktorú podnietil masívny prílev migrantov z roku 2015, nadobudne účinnosť v roku 2026.



Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska označil nový pakt za historický. Upozornil však, že pred Úniou je ešte "dlhá cesta" a že riešenie je v prevencii a zastavení príčin migrácie v jej zdroji.



"Kľúč k riadeniu migrácie spočíva v bilaterálnej spolupráci," povedal na tlačovej konferencii. Európsku komisiu vyzval, aby prehĺbila a rozšírila partnerstvá a dohody s tretími krajinami s cieľom zastaviť prílev neregulárnych migrantov.



"Sme však presvedčení, že je priestor na zlepšenie a táto angažovanosť by sa mala zameriavať aj na zvýšenie európskych financií a flexibilné finančné nástroje určené na takúto spoluprácu," povedal španielsky minister.



Na základe súčasných predpisov EÚ má krajina príchodu žiadateľov o azyl zodpovednosť za ich prijímanie, preverovanie a vracanie do štátov pôvodu. To dostalo južné "frontové" štáty Únie pod obrovský tlak a vyburcovalo krajne pravicovú opozíciu, konštatuje AFP.