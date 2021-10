Južne od Malorky našli 11 utopených ľudí, zrejme migrantov

Madrid 5. októbra (TASR) - Južne od španielskeho ostrova Malorka v Stredozemnom mori našli v pondelok 11 utopených ľudí. Zrejme ide o migrantov, ktorí sa pokúsili dostať na ostrov v malom člne, informovali podľa agentúry DPA miestne noviny Diario de Mallorca s odvolaním sa na úrady.



Telá objavila posádka jachty západne od malého ostrova Cabrera a upovedomila úrady. Posádke sa podarilo zachrániť troch ľudí a vyzdvihnúť dve telá. Námorná záchranná služba našla ďalších deväť tiel.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sa od začiatku tohto roka do polovice septembra dostalo do Španielska viac ako 27.000 migrantov, z toho 1500 dorazilo na Baleárske ostrovy, medzi ktoré patrí aj Malorka.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uvádza, že v prvej polovici tohto roka zahynulo na trase západným Stredomorím smerom do Španielska najmenej 149 ľudí. Počet neohlásených prípadov je však pravdepodobne vyšší.