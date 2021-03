Zemetrasenie pri Viedni bolo cítiť aj v Bratislave

Bratislava 30. marca (TASR) - Zemetrasenie, ku ktorému došlo v utorok večer v oblasti južne od rakúskej metropoly Viedeň, bolo cítiť aj v Bratislave. Pre TASR to potvrdil Kristián Csicsay z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied s tým, že z hlavného mesta majú vyplnený aj prvý makroseizmický dotazník.



"Zemetrasenie mohli pocítiť ľudia najmä v bratislavskej mestskej časti Petržalka vo vyšších poschodiach obytných budov," uviedol pre TASR Csicsay. Podľa neho zemetrasenie zaznamenala aj národná sieť seizmických staníc. Dobre to napríklad vidno na seizmograme zo stanice Modra.



Csicsay nevylučuje, že pribudnú aj ďalšie hlásenia od ľudí. Verejnosť preto vyzýva v prípade, ak pocítila zemetrasenie, aby vyplnila makroseizmický dotazník na webe zemetrasenia.sk.



Epicentrum zemetrasenia s magnitúdou 4,7 o 18.25 h sa nachádzalo pri meste Neunkirchen, oznámil to rakúsky Centrálny úrad pre meteorológiu a geodynamiku. Zemetrasenie výrazne pocítili aj v spolkovej krajine Burgenland, vo Viedni i v dolnorakúskej metropole St. Pölten.



Zemetrasenie zo zahraničia pocítili ľudia na Slovensku napríklad aj na konci minulého roka. Zemetrasenie z okolia chorvátskeho Záhrebu vtedy zaznamenali vo viacerých mestách na západe krajiny.