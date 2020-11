Južné štáty EÚ nie sú spokojné s novým migračným paktom EK

Rím 25. novembra (TASR) - Nový pakt pre migráciu a azyl navrhnutý Európskou komisiou (EK) dostatočne nezohľadňuje juhoeurópske krajiny, cez ktoré prichádza do EÚ drvivá väčšina migrantov. V neoficiálnom diskusnom dokumente to uviedli Grécko, Taliansko, Španielsko a Malta, informovala v stredu agentúra DPA.



Navrhované povinnosti krajín, do ktorých migranti prúdia, sú "detailné a prísne", zatiaľ čo systém na prerozdeľovanie migrantov do členských krajín eurobloku je "komplikovaný a vágny", uviedli spomínané stredomorské krajiny v súvislosti s návrhom EK.



"Členské krajiny, ktoré sú v prvej línii, nemôžu čeliť migračnému tlaku celej Európskej únie," uvádza sa v dokumente. Základom systému solidarity v oblasti migrácie musí podľa týchto štyroch krajín byť povinné rozdeľovanie migrantov po celej EÚ.



Pakt o migrácii, ktorý EK zverejnila v septembri, neobsahuje systém povinného rozdeľovania, a to pre silnú opozíciu krajín Vyšehradskej štvorky - Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenskej Republiky -, píše DPA.



Komisia chce južné členské štáty odbremeniť buď posilnením ich hraničných stráží, alebo financovaním deportácií tých migrantov, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu.



V oblasti migrácie už dlho panujú názorové nezhody medzi členskými krajinami EÚ, všíma si DPA. Septembrový pakt o migrácii a azyle je v poradí už tretím pokusom EK nájsť v tejto veci konsenzus.