Južné Tirolsko cez víkend otestuje obyvateľov na koronavírus

Rím 18. novembra (TASR) – V severotalianskej provincii Južné Tirolsko sa od piatku do nedele uskutoční celoplošné testovanie obyvateľstva na koronavírus. Testovanie bude dobrovoľné a je otvorené pre všetkých.



Výnimka platí pre deti do päť rokov a osoby, ktoré už mali pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2 alebo sú v izolácii. Testovaniu sa nemusia podrobiť ani obyvatelia domovov pre seniorov a pacienti v nemocniciach.



Ako informovala agentúra DPA, najvyšší predstaviteľ provincie Južné Tirolsko, Arno Kompatscher, v utorok na tlačovej konferencii adresoval všetkým obyvateľom provincie výzvu, aby sa na testovaní zúčastnili. Ich účasť označil za aktívny príspevok k splošteniu vlny pandémie v regióne.



Očakáva sa, že odobratie biologického materiálu na testovanie bude trvať len niekoľko minút. Výsledky testu budú k dispozícii do jednej hodiny a budú danej osobe doručené e-mailom, uviedli úrady provincie vo svojom vyhlásení.



Podľa očakávania vedenia provincie by mohlo byť vykonaných okolo 350 000 testov – asi toľko ich bolo vykonaných za uplynulý víkend v celom Taliansku.



Južné Tirolsko je nemecky hovoriaca oblasť hraničiaca s Rakúskom, ktorej vláda v Ríme udelila pomerne veľkú autonómiu. Podľa údajov z roku 2019 tam žije viac ako 530 000 ľudí.



Ide tiež o jeden zo siedmich talianskych regiónov alebo provincií, kde úrady z dôvodu vážnej pandemickej situácie nariadili obmedzenie pohybu ľudí a ekonomických aktivít. Väčšina obchodov je zatvorená a ľudia na odchod z domu potrebujú písomné zdôvodnenie.