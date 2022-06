Južnou Moravou sa prehnali búrky: Majú podozrenie, že išlo o tornádo

Praha 14. júna (TASR) - V pondelok večer sa južnou Moravou prehnala supercelárna búrka. Najviac zasiahnutou oblasťou bolo mesto Lanžhot na Hodonínsku. Meteorológovia z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) majú podozrenie, že mohlo ísť o tornádo. TASR informáciu prevzala zo serveru TN.cz



Podľa starostu mesta Lanžhot Ladislava Straku búrka závažne poškodila niekoľko domov. "Začalo silno fúkať aj s dažďom. Bolo to dosť dramatické, trvalo to chvíľku, ale prehnalo sa to v rozsahu niekoľkých ulíc jednej štvrte mesta. Takmer všetky vysoké stromy boli zničené, zlomené v polovici," popísal starosta.



Meteorológovia majú podozrenie, že opäť mohlo ísť o tornádo. Podľa hovorcu ČHMÚ Jana Doležala však konkrétny meteorologický jav zatiaľ nevedia potvrdiť. Mohlo by ísť aj o tzv. downburst. Downburst je intenzívny zostupný prúd vzduchu, ktorý prináša silný nárazový vietor. Spôsobuje rovnaké materiálne škody ako tornádo nižšej intenzity, preto je náročné ich od seba odlíšiť.



"Kolegovia z Brna idú na prieskum. Pri týchto javoch je vždy potrebné to overiť na mieste. Dá sa to rozoznať napríklad podľa toho, ako sú polámané stromy. Predpoludním to budú preskúmavať a poobede by sme už mali o udalosti vydať správu," uviedol Doležal.



Zatiaľ potvrdili trombu, ktorá sa vyskytla aj na slovenskej strane v okolí Kútov. "Ale je možné, že sa niekde dotkla aj zemského povrchu. To už by bolo klasifikované ako tornádo," spresnil pre Český rozhlas Peter Hruška z brnianskej pobočky ČHMÚ.



Búrky sa včera prehnali nad viacerými územiami Česka a spôsobili značné škody. Najintenzívnejšie boli na Vysočine, v Plzenskom a Juhomoravskom kraji. "V súvislosti s výdatným dažďom hasiči medzi 17:30 a 19:00 zasahovali pri 32 udalostiach. Najčastejšie pri spadnutých stromoch, bolo ich zhruba 30," uviedli hasiči Juhomoravského kraja na sociálnej sieti Twitter.



O desať dní uplynie rok odvtedy, ako sa územím Břeclavska a Hodonínska prehnalo tornádo o sile štyri z piatich stupňov Fujitovej stupnice (F4). Vyžiadalo si šesť životov a poškodilo 1200 domov, verejné budovy, stromy a infraštruktúru.