Južnú časť Filipín zasiahli ďalšie otrasy s magnitúdou 6,9

Na snímke zranení ľudia sedia pred nemocnicou po silnom zemetrasení v meste Bansalan na Filipínach v piatok 10. októbra 2025. Silné zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 7,6 zasiahlo v piatok ráno južnú časť Filipín, uviedli seizmológovia. Foto: TASR/AP

Otrasy cítili obyvatelia južných Filipín niekoľko minút po 19.00 h miestneho času (13.00 h SELČ).

Manila 10. októbra (TASR) - Juh Filipín v piatok večer miestneho času zasiahli ďalšie otrasy s magnitúdou 6,9, ktoré vyvolali nové varovanie pred prívalovou vlnou cunami. Predošlé varovanie vydali v dôsledku zemetrasenia v tom istom regióne v piatok ráno a zrušili ho len niekoľko hodín predtým. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a AP.

Otrasy cítili obyvatelia južných Filipín niekoľko minút po 19.00 h miestneho času (13.00 h SELČ). Filipínsky seizmologický úrad následne vydal varovanie pred „život ohrozujúcou výškou vĺn“ a obyvateľov pobrežných oblastí vyzval na „okamžitú evakuáciu na vyššie položené miesta alebo ďalej do vnútrozemia“.

Riaditeľ Filipínskeho inštitútu seizmológie a vulkanológie Teresito Bacolcol uviedol, že zemetrasenie zasiahlo mesto Manay v provincii Davao Oriental. Spôsobené bolo podľa neho pohybom v tej istej oblasti - Filipínskej priekope - v hĺbke desať kilometrov.

Doposiaľ nie je zrejmé, či išlo o samostatné zemetrasenie alebo o dotras zemetrasenia z piatka rána, uvádza AP. Informácie o prípadných škodách alebo obetiach neboli bezprostredne známe.

Večerné otrasy prišli menej ako desať hodín po tom, čo pobrežie toho istého ostrova Mindanao zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Vyžiadalo si najmenej šesť obetí, poškodilo budovy a prerušilo prívod elektriny.
