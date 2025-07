Južnú Kóreu sužujú lejaky, vyžiadali si tri životy i evakuácie

Soul 17. júla (TASR) - Najmenej traja ľudia prišli o život a ďalších vyše 1000 museli evakuovať v dôsledku prívalových dažďov, ktoré sa vo štvrtok prehnali Južnou Kóreou. Oznámilo to tamojšie ministerstvo vnútra, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Od stredy do štvrtka 11.00 h miestneho času (04.00 h SELČ) napadalo v niektorých častiach provincie Južný Čchungčchong ležiacej južne od hlavného mesta Soul vyše 400 milimetrov zrážok, priblížil rezort vnútra. Podľa miestneho meteorologického úradu ide pre danú oblasť o rekordný počet zrážok, pričom daždivé počasie by malo pretrvávať aj večer.



Pre viacero oblastí, vrátane zmienenej provincie, v ktorých stále prší, vydali príslušné úrady varovanie najvyššieho stupňa pred zosuvmi pôdy. V meste Kwangdžu, ležiacom ešte južnejšie ako Južný Čchungčchong, bolo v priebehu približne dvoch hodín po vydaní varovania pred prívalovými dažďami zaplavených 87 ciest a 38 budov.



Celkovo bolo v krajine zatvorených približne 403 škôl, pričom 166 škôl hlásilo materiálne škody spôsobené silným dažďom, informovalo juhokórejské ministerstvo školstva.