Južný Sudán čelí humanitárnej kríze a hladomoru, varuje Červený kríž

New York 12. marca (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Robert Mardini v piatok upozornil, že Južný Sudán je "zabudnutým konfliktom", kde koronavírusová pandémia zhoršila humanitárnu krízu. Píše o tom agentúra AP.



Mardini, ktorý navštívil Južný Sudán minulý týždeň, situáciu v krajine označil za "jednu z najkomplexnejších humanitárnych kríz" na svete.



"Teraz alarmujúco vidíme vážny nedostatok potravín a do značnej miery jednoznačnú prevahu ochorenia COVID-19, ktoré ešte viac zhoršujú už aj tak katastrofickú situáciu," dodal.



Hoci sa môže zdať, že nepriateľské akcie medzi hlavnými bojujúcimi stranami sú už pozastavené alebo k nim dochádza len v menšej miere, Mardini uviedol, že "boje s menšími stranami a rozštiepenými skupinami a medzi komunitami, bohužiaľ, naďalej spôsobujú smrť, ničenie a presídľovanie".



Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN poznamenal, že v Južnom Sudáne "dlhodobé sporadické násilie, extrémne počasie a ekonomické dosahy covidu uvrhli viac ako sedem miliónov ľudí do akútnej potravinovej neistoty". Podľa jeho slov ide o najhoršiu situáciu od vyhlásenia nezávislosti tejto krajiny od Sudánu spred desiatich rokmi.



V roku 2013 Južný Sudán zachvátila občianska vojna, ktorá si vyžiadala takmer 400.000 obetí. V septembri 2018 bola dosiahnutá dohoda o prímerí, ktorá do veľkej miery zastavila krviprelievanie, a začiatkom vlaňajška sa moci ujala vláda národnej jednoty. V krajine však stále dochádza ku konfliktom a ignorovaniu zákonov.



OSN bezodkladne požiadala o 5,5 miliardy dolárov v snahe zabrániť hladomoru, ktorý postihol 34 miliónov ľudí vo viac ako troch desiatkach krajín vrátane Južného Sudánu.