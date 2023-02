Južný Sudán: Pred príchodom pápeža vypukli násilnosti

Džuba 3. januára (TASR) - Dvadsaťsedem ľudí prišlo o život v Južnom Sudáne pri násilnostiach medzi pastiermi dobytka a príslušníkmi protivládnych milícií. S odvolaním sa na predstaviteľa regionálnej vlády o tom v piatok informovala agentúra Reuters.



K násilnostiam došlo v predvečer návštevy pápeža Františka. Ten v piatok dopoludnia ukončil svoju trojdňovú návštevu Konžskej demokratickej republiky a odletel do Južného Sudánu, kam dorazil okolo 14.00 h SEČ.



Bojovníci z povstaleckej skupiny vo štvrtok zabili šesť ľudí v juhosudánskom zväzovom štáte Stredná Equatoria. Pastieri sa neskôr v priebehu dňa v neďalekej oblasti pomstili zabitím 21 civilistov vrátane piatich detí a tehotnej ženy, uviedol predstaviteľ okresu Kajo-Keji.



Z útokov na pastierov obvinil Národný front spásy, jednu z protivládnych milícií operujúcich v Južnom Sudáne. Jej predstavitelia však akúkoľvek zodpovednosť za krviprelievanie popreli. Zástupcovia pastierov zase popreli, že by podnikli odvetný útok na civilistov.



V roku 2013 Južný Sudán zachvátila občianska vojna, ktorá si vyžiadala takmer 400.000 obetí. V septembri 2018 bola dosiahnutá dohoda o prímerí, ktorá do veľkej miery zastavila masové krviprelievanie. V krajine však stále dochádza ku konfliktom medzi súperiacimi etnickými skupinami, najčastejšie pre pôdu alebo dobytok.



Pápež podľa agentúry Reuters dúfa, že svojou návštevou v Južnom Sudáne podporí mierový proces zameraný na definitívne ukončenie dlhoročného konfliktu vedeného prevažne podľa etnických línií.